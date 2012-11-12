В 5 сезоне 20 серии сериала «Время приключений» герои решают провести день в полной тишине, общаясь посредством табличек. Они даже заключают пари. Но испытание оказывается на самым простым: окружающие лишь недоумевают и боятся, что парней подменили.
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