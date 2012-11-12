В 5 сезоне 18 серии сериала «Время приключений» герои отправляются на пикник к Бубльгум, на котором принцесса устраивает благотворительную лотерею. Снежный Король расстроен тем, что не получил приглашение, поэтому решает испортить праздник другим.
Related video
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Случайно проговорилась: правда о личной жизни Асмус вышла наружу
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Авторизация по e-mail