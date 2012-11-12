В 5 сезоне 25 серии сериала «Время приключений» игру ребят с котами прерывает Пупырка, которую обокрал неизвестный. К сожалению, она рассказывает слишком мало деталей. Парни вынуждены применить все свои навыки, чтобы выйти на след грабителя.