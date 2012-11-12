В 5 сезоне 25 серии сериала «Время приключений» игру ребят с котами прерывает Пупырка, которую обокрал неизвестный. К сожалению, она рассказывает слишком мало деталей. Парни вынуждены применить все свои навыки, чтобы выйти на след грабителя.
Related video
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Случайно проговорилась: правда о личной жизни Асмус вышла наружу
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Авторизация по e-mail