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Киноафиша Сериалы Время приключений Сезоны Сезон 5 Серия 27

Время приключений 2010 - 2018 27 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Время приключений»
Финн парнишка
Сезон 5 / Серия 1 12 ноября 2012
Пёс Джейк
Сезон 5 / Серия 2 12 ноября 2012
Еще пять коротких шказок
Сезон 5 / Серия 3 19 ноября 2012
Сучковатая ситуация
Сезон 5 / Серия 4 26 ноября 2012
Все маленькие люди
Сезон 5 / Серия 5 3 декабря 2012
Джейк отец
Сезон 5 / Серия 6 7 января 2013
Дэйви
Сезон 5 / Серия 7 14 января 2013
Таинственное подземелье
Сезон 5 / Серия 8 21 января 2013
Это все твоя вина
Сезон 5 / Серия 9 28 января 2013
Чувачок
Сезон 5 / Серия 10 4 февраля 2013
Плохой мальчуган
Сезон 5 / Серия 11 18 февраля 2013
Склеп с костями
Сезон 5 / Серия 12 25 февраля 2013
Великий Птицечел
Сезон 5 / Серия 13 4 марта 2013
Саймон и Марси
Сезон 5 / Серия 14 25 марта 2013
Глюк есть глюк
Сезон 5 / Серия 15 1 апреля 2013
Привет, Подушка
Сезон 5 / Серия 16 8 апреля 2013
Где же БиМО?
Сезон 5 / Серия 17 15 апреля 2013
Обед с принцессами
Сезон 5 / Серия 18 22 апреля 2013
Конь Джеймс Бакстер
Сезон 5 / Серия 19 6 мая 2013
Шшш!
Сезон 5 / Серия 20 13 мая 2013
Кавалер
Сезон 5 / Серия 21 20 мая 2013
Вечеринка окончена, сеньорита Остров
Сезон 5 / Серия 22 27 мая 2013
Последнее задание
Сезон 5 / Серия 23 10 июня 2013
Другие пять коротких шказок
Сезон 5 / Серия 24 17 июня 2013
Конфетные улицы
Сезон 5 / Серия 25 24 июня 2013
Только волшебники, дурачьё
Сезон 5 / Серия 26 1 июля 2013
Костюм из Джейка
Сезон 5 / Серия 27 15 июля 2013
Быть чем-то большим
Сезон 5 / Серия 28 22 июля 2013
Небесная ведьма
Сезон 5 / Серия 29 29 июля 2013
Мороз и пламя
Сезон 5 / Серия 30 5 августа 2013
Слишком стара
Сезон 5 / Серия 31 12 августа 2013
Земля и вода
Сезон 5 / Серия 32 2 сентября 2013
Сэндвич времени
Сезон 5 / Серия 33 9 сентября 2013
Хранилище памяти
Сезон 5 / Серия 34 16 сентября 2013
Любовные игры
Сезон 5 / Серия 35 23 сентября 2013
Поезд подземелий
Сезон 5 / Серия 36 30 сентября 2013
Коробочный принц
Сезон 5 / Серия 37 7 октября 2013
Жажда красного
Сезон 5 / Серия 38 14 октября 2013
Мы починили грузовик
Сезон 5 / Серия 39 21 октября 2013
Час потех
Сезон 5 / Серия 40 4 ноября 2013
Яма
Сезон 5 / Серия 41 18 ноября 2013
Джеймс
Сезон 5 / Серия 42 25 ноября 2013
Чел Рутбир
Сезон 5 / Серия 43 2 декабря 2013
Яблочная свадьба
Сезон 5 / Серия 44 13 января 2014
Травяной меч
Сезон 5 / Серия 45 20 января 2014
Погремушкин
Сезон 5 / Серия 46 27 января 2014
Красный трон
Сезон 5 / Серия 47 10 февраля 2014
Бетти
Сезон 5 / Серия 48 24 февраля 2014
Просчёт во времени
Сезон 5 / Серия 49 3 марта 2014
Лемонхоуп: Часть 1
Сезон 5 / Серия 50 10 марта 2014
Лемонхоуп: Часть 2
Сезон 5 / Серия 51 10 марта 2014
Предсмертный список дел Билли
Сезон 5 / Серия 52 17 марта 2014
О чем cерия

В 5 сезоне 27 серии сериала «Время приключений» Финн проверяет на прочность костюм из Джейка, который дает своему хозяину особые возможности. Но псу быстро надоедает это испытание, ведь его тело не вечно. Друзья решают поменяться местами.

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