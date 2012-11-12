В 5 сезоне 27 серии сериала «Время приключений» Финн проверяет на прочность костюм из Джейка, который дает своему хозяину особые возможности. Но псу быстро надоедает это испытание, ведь его тело не вечно. Друзья решают поменяться местами.
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