В 5 сезоне 14 серии сериала «Время приключений» Финн узнает от Марселин историю ее отношений со Снежным Королем. Она делает откровенное признание и рассказывает, как путешествовала с ним почти 1000 лет назад до того, как тот окончательно изменился.
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