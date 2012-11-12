В 5 сезоне 8 серии сериала «Время приключений» из-за проделок Снежного Короля Деревяшка и Шелби оказываются в таинственных застенках. Их стены испещрены загадочными предупреждениями. Чтобы выбраться наружу, нужно объединиться с другими пленниками.
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