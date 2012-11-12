В 5 сезоне 44 серии сериала «Время приключений» мистер Свин и Деревяшка собираются сыграть свадьбу. Бубльгум дает Финну задание — следить за безопасностью мероприятия. У невесты проблема: только Король Ооо может официально заключить брак.
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