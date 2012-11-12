В 5 сезоне 6 серии сериала «Время приключений» Леди Ливнерог родила нескольких очаровательных щеночков. Джейк решает оставить Финна и жить с подругой и детьми. Для того чтобы правильно воспитать потомство, ему потребуется опытный советчик.
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