За 15 лет даже в хоррорах не переплюнули: 3 самых кровавых смерти в сериале «Спартак»

Целых 7 сезонов скрывался в тени: кто же был Архитектором в российском сериале «Невский»

Садакат сойдет с ума после такой новости: в 32 серии «Далекого города» страсти будут кипеть на полную катушку

Дома, машины и песок: лишь знатоки советских комедий пройдут тест без ошибок — угадайте 5 кинолент по первому кадру

На трех сезонах не остановятся: провальные «Кольца власти» будут с нами годами — у создателей не остается выбора

Новый сезон «Игры престолов» напрашивается сам собой: и виной всему Санса — ее ветка повергнет Вестерос в хаос

Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд

Союзники или враги? Что стало с семьей Кито в «Дандадан» — они пережили огонь и воду, но это еще не конец

Каждая серия — новая история: этот детектив с оценкой 8.2 в эфире уже 25+ лет — фанатам «Шерлока» стоит взять на заметку

Соскучились по «Бэтмену» и боевикам? Warner. Bros окончательно вернулась в Россию