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Киноафиша Сериалы Время приключений Сезоны Сезон 5 Серия 41

Время приключений 2010 - 2018 41 серия 5 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Время приключений»
Финн парнишка
Сезон 5 / Серия 1 12 ноября 2012
Пёс Джейк
Сезон 5 / Серия 2 12 ноября 2012
Еще пять коротких шказок
Сезон 5 / Серия 3 19 ноября 2012
Сучковатая ситуация
Сезон 5 / Серия 4 26 ноября 2012
Все маленькие люди
Сезон 5 / Серия 5 3 декабря 2012
Джейк отец
Сезон 5 / Серия 6 7 января 2013
Дэйви
Сезон 5 / Серия 7 14 января 2013
Таинственное подземелье
Сезон 5 / Серия 8 21 января 2013
Это все твоя вина
Сезон 5 / Серия 9 28 января 2013
Чувачок
Сезон 5 / Серия 10 4 февраля 2013
Плохой мальчуган
Сезон 5 / Серия 11 18 февраля 2013
Склеп с костями
Сезон 5 / Серия 12 25 февраля 2013
Великий Птицечел
Сезон 5 / Серия 13 4 марта 2013
Саймон и Марси
Сезон 5 / Серия 14 25 марта 2013
Глюк есть глюк
Сезон 5 / Серия 15 1 апреля 2013
Привет, Подушка
Сезон 5 / Серия 16 8 апреля 2013
Где же БиМО?
Сезон 5 / Серия 17 15 апреля 2013
Обед с принцессами
Сезон 5 / Серия 18 22 апреля 2013
Конь Джеймс Бакстер
Сезон 5 / Серия 19 6 мая 2013
Шшш!
Сезон 5 / Серия 20 13 мая 2013
Кавалер
Сезон 5 / Серия 21 20 мая 2013
Вечеринка окончена, сеньорита Остров
Сезон 5 / Серия 22 27 мая 2013
Последнее задание
Сезон 5 / Серия 23 10 июня 2013
Другие пять коротких шказок
Сезон 5 / Серия 24 17 июня 2013
Конфетные улицы
Сезон 5 / Серия 25 24 июня 2013
Только волшебники, дурачьё
Сезон 5 / Серия 26 1 июля 2013
Костюм из Джейка
Сезон 5 / Серия 27 15 июля 2013
Быть чем-то большим
Сезон 5 / Серия 28 22 июля 2013
Небесная ведьма
Сезон 5 / Серия 29 29 июля 2013
Мороз и пламя
Сезон 5 / Серия 30 5 августа 2013
Слишком стара
Сезон 5 / Серия 31 12 августа 2013
Земля и вода
Сезон 5 / Серия 32 2 сентября 2013
Сэндвич времени
Сезон 5 / Серия 33 9 сентября 2013
Хранилище памяти
Сезон 5 / Серия 34 16 сентября 2013
Любовные игры
Сезон 5 / Серия 35 23 сентября 2013
Поезд подземелий
Сезон 5 / Серия 36 30 сентября 2013
Коробочный принц
Сезон 5 / Серия 37 7 октября 2013
Жажда красного
Сезон 5 / Серия 38 14 октября 2013
Мы починили грузовик
Сезон 5 / Серия 39 21 октября 2013
Час потех
Сезон 5 / Серия 40 4 ноября 2013
Яма
Сезон 5 / Серия 41 18 ноября 2013
Джеймс
Сезон 5 / Серия 42 25 ноября 2013
Чел Рутбир
Сезон 5 / Серия 43 2 декабря 2013
Яблочная свадьба
Сезон 5 / Серия 44 13 января 2014
Травяной меч
Сезон 5 / Серия 45 20 января 2014
Погремушкин
Сезон 5 / Серия 46 27 января 2014
Красный трон
Сезон 5 / Серия 47 10 февраля 2014
Бетти
Сезон 5 / Серия 48 24 февраля 2014
Просчёт во времени
Сезон 5 / Серия 49 3 марта 2014
Лемонхоуп: Часть 1
Сезон 5 / Серия 50 10 марта 2014
Лемонхоуп: Часть 2
Сезон 5 / Серия 51 10 марта 2014
Предсмертный список дел Билли
Сезон 5 / Серия 52 17 марта 2014
О чем cерия

В 5 сезоне 41 серии сериала «Время приключений» Кровавый демон захватил в плен Джейка. Он иссушил его тело, а из крови сделал шапочку. Но даже такое издевательство для героя не смертельно. Финн объединяется с Леди Ливнерог, чтобы вернуть друга.

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