В 5 сезоне 41 серии сериала «Время приключений» Кровавый демон захватил в плен Джейка. Он иссушил его тело, а из крови сделал шапочку. Но даже такое издевательство для героя не смертельно. Финн объединяется с Леди Ливнерог, чтобы вернуть друга.