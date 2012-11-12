В 5 сезоне 41 серии сериала «Время приключений» Кровавый демон захватил в плен Джейка. Он иссушил его тело, а из крови сделал шапочку. Но даже такое издевательство для героя не смертельно. Финн объединяется с Леди Ливнерог, чтобы вернуть друга.
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