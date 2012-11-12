В 5 сезоне 15 серии сериала «Время приключений» зрителей ждет эпизод, созданный при помощи 3D-анимации. Снежный Король подставляет парней благодаря компьютерному вирусу. Напасть грозит уничтожить всех жителей, если не придумать план спасения.
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