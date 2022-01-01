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Постер к сериалу Время приключений
Киноафиша Сериалы Время приключений Сезоны
Время приключений (2010 - 2018), список сезонов Adventure Time 16+
Год выпуска 2010
Страна США
Эпизод длится 15 минут
Телеканал Cartoon Network
Список сезонов сериала «Время приключений»
Время приключений - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 26 эпизодов
 
Время приключений - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 26 эпизодов
 
Время приключений - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2011, 26 эпизодов
 
Время приключений - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2012, 26 эпизодов
 
Время приключений - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2012, 52 эпизода
 
Время приключений - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2014, 43 эпизода
 
Время приключений - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2015, 38 эпизодов
 
Время приключений - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2017, 14 эпизодов
 
Время приключений - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2017, 14 эпизодов
 
Время приключений - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2017, 13 эпизодов
 
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