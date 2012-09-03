В 12-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» в отдел приходят новые работники. Среди них капитан Крымов и три лейтенанта – Глушко, Барский и Анна Савина. Они моментально вовлекаются в расследование очередного преступления. Дело касается убийства: в парадной обнаруживается мертвое тело. Оказывается, что жертвой стал консьерж Корнеев, который на протяжении длительного времени работал охранником. Главным подозреваемым становится бывший осужденный Травкин, которого Корнеев ранил несколько лет назад. Однако у него находится алиби, которое сложно оспорить. Но вскоре у следователей появляется новая версия событий.