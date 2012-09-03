Menu
Ulitsy razbitykh fonarey season 12 watch online

Ulitsy razbitykh fonarey season 12 poster
Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Title Сезон 12
Season premiere 3 September 2012
Production year 2012
Number of episodes 36
Runtime 27 hours 0 minute
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 12 description

В 12-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» в отдел приходят новые работники. Среди них капитан Крымов и три лейтенанта – Глушко, Барский и Анна Савина. Они моментально вовлекаются в расследование очередного преступления. Дело касается убийства: в парадной обнаруживается мертвое тело. Оказывается, что жертвой стал консьерж Корнеев, который на протяжении длительного времени работал охранником. Главным подозреваемым становится бывший осужденный Травкин, которого Корнеев ранил несколько лет назад. Однако у него находится алиби, которое сложно оспорить. Но вскоре у следователей появляется новая версия событий.

"Ulitsy razbitykh fonarey" season 12 list of episodes. TV series release schedule
Консьерж без вредных привычек
Season 12 Episode 1
3 September 2012
Дурачок
Season 12 Episode 2
3 September 2012
Комната смеха
Season 12 Episode 3
4 September 2012
Призрак
Season 12 Episode 4
4 September 2012
Чёрная вдова
Season 12 Episode 5
5 September 2012
Разоблачение
Season 12 Episode 6
5 September 2012
Шоковая терапия
Season 12 Episode 7
6 September 2012
Неудачные пробы
Season 12 Episode 8
6 September 2012
Шумный сосед
Season 12 Episode 9
7 September 2012
Сумка с подсказками
Season 12 Episode 10
7 September 2012
Стечение обстоятельств
Season 12 Episode 11
10 September 2012
Сбывшееся проклятие
Season 12 Episode 12
10 September 2012
День учителя
Season 12 Episode 13
11 September 2012
Ястреб вернулся
Season 12 Episode 14
11 September 2012
Фотограф по вызову
Season 12 Episode 15
12 September 2012
Погибший свидетель
Season 12 Episode 16
12 September 2012
Красавчик
Season 12 Episode 17
13 September 2012
Сделка по недвижимости
Season 12 Episode 18
14 September 2012
Двойной заказ
Season 12 Episode 19
14 September 2012
Наследники
Season 12 Episode 20
17 September 2012
Подкидыш
Season 12 Episode 21
17 September 2012
Идеальный загар
Season 12 Episode 22
18 September 2012
Находка
Season 12 Episode 23
19 September 2012
Суррогатная любовь
Season 12 Episode 24
20 September 2012
Летите голуби
Season 12 Episode 25
21 September 2012
Цезарь
Season 12 Episode 26
21 September 2012
Последняя смена
Season 12 Episode 27
24 September 2012
За мной последний танец
Season 12 Episode 28
24 September 2012
Законник
Season 12 Episode 29
25 September 2012
Роковой диагноз
Season 12 Episode 30
26 September 2012
С новосельем!
Season 12 Episode 31
27 September 2012
Оборотень
Season 12 Episode 32
28 September 2012
Смерть в прямом эфире
Season 12 Episode 33
28 September 2012
Засада
Season 12 Episode 34
1 October 2012
Дембель
Season 12 Episode 35
1 October 2012
Клюквенники
Season 12 Episode 36
5 October 2012
