Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Игорь Павлов
Киноафиша
Персоны
Игорь Павлов
Игорь Павлов
Дата рождения
12 февраля 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Ленинград, СССР
Популярные фильмы
0.0
48 часов
(2021)
0.0
Шеф
(2011)
0.0
Шеф 2
(2012)
Фильмография Игорь Павлов
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Год
Все
2023
2021
2016
2012
2011
Все
5
Сериалы
5
Актер
5
Отставник. Защита Дедова
боевик
2023, Россия
48 часов
комедия, детектив
2021, Россия
Шеф. Повышение
драма, криминал
2016, Россия
Шеф 2
драма, криминал
2012, Россия
Шеф
криминал, драма
2011, Россия
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Фильм меня буквально снес. Я был в шоке»: кинокритик Шпагин назвал любимый детектив
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667