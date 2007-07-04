В 7-м сезоне сериала «Блич» несколько Пустых объединяются в команду и обретают силы синигами. Их называют арранкарами. Однако они используют способности отнюдь не с добрыми помыслами, а для достижения своих собственных целей. Они похищают Орихиме – близкую подругу Ичиго Куросаки. Главный герой и его друзья отправляются на поиски девушки. Выясняется, что пленницу держат в жутком измерении, населенном Пустыми и арранкарами. Это место называется Уэко Мундо и является куда более страшным и опасным, чем сам мир мертвых. Однако ребятам придется пробраться туда и вернуться живыми вместе с Орихиме.