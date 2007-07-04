Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bleach 2004 - 2024 season 7

Bleach season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Bleach Seasons Season 7

Bleach 12+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 4 July 2007
Production year 2007
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 0 minute
"Bleach" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «Блич» несколько Пустых объединяются в команду и обретают силы синигами. Их называют арранкарами. Однако они используют способности отнюдь не с добрыми помыслами, а для достижения своих собственных целей. Они похищают Орихиме – близкую подругу Ичиго Куросаки. Главный герой и его друзья отправляются на поиски девушки. Выясняется, что пленницу держат в жутком измерении, населенном Пустыми и арранкарами. Это место называется Уэко Мундо и является куда более страшным и опасным, чем сам мир мертвых. Однако ребятам придется пробраться туда и вернуться живыми вместе с Орихиме.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
8.2 IMDb
Write review
"Bleach" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 2004
Season 2005
Season 2006
Season 2007
Season 2008
Season 2009
Season 2010
Season 2011
Season 2012
Hitsugaya, Karin and Soccer Ball
Season 7 Episode 1
4 July 2007
Ikkaku's Hot-Blooded Kendo Tale
Season 7 Episode 2
11 July 2007
The Beautiful Patissier, Yumichika!
Season 7 Episode 3
18 July 2007
Kon is Deceived! Rangiku on the Lookout..
Season 7 Episode 4
25 July 2007
Civil War in Hueco Mondo! Ulquiorra's death
Season 7 Episode 5
8 August 2007
The Malicious Battle, Aizen's Trap
Season 7 Episode 6
22 August 2007
Hueco Mondo moves again! Hitsugaya vs. Yammy
Season 7 Episode 7
29 August 2007
Ichigo vs. Grimmjow, the 11-second Battle
Season 7 Episode 8
5 September 2007
Ulquiorra's Scheme, the Moment when the Sun Sets
Season 7 Episode 9
12 September 2007
Goodbye..., Kurosaki
Season 7 Episode 10
19 September 2007
Strict Order! The Forbidden Rescue of Inoue Orihime
Season 7 Episode 11
26 September 2007
Grimmjow's Revival
Season 7 Episode 12
3 October 2007
Ishida・Chad, the quickening of a new power
Season 7 Episode 13
17 October 2007
The Espada Gathers! Aizen's royal assembly
Season 7 Episode 14
24 October 2007
The Name is Nel! The appearance of the strange arrancar
Season 7 Episode 15
31 October 2007
The Forest of Menos! The Search for the Missing Rukia
Season 7 Episode 16
7 November 2007
Ashido, the Shinigami who came from the Past
Season 7 Episode 17
14 November 2007
Through the Crumbling Forest, a Million Menos
Season 7 Episode 18
21 November 2007
Oath! Back Here Alive Again
Season 7 Episode 19
28 November 2007
The Raging Storm! Encounter with the Dancing Arrancar
Season 7 Episode 20
5 December 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more