Bleach 2004 - 2024 season 4

Bleach season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Bleach Seasons Season 4

Bleach 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 17 January 2006
Production year 2006
Number of episodes 28
Runtime 14 hours 0 minute
"Bleach" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Блич» Ичиго и его друзья наконец возвращаются в родной мир из Общества душ. Не успевают они привыкнуть к «нормальной» жизни и приступить к школьным занятиям, как происходит непредвиденное. Орихиме исчезает, на следующий же день команда отправляется на ее поиски, но в это время кто-то похищает еще одного друга – Чада. Компания отправляется со своей проблемой к Урахаре. Освободить и вернуть друзей оказывается подозрительно легко, но вскоре выясняется, что это было лишь начало приключений: похоже, что одного из похищенных ребят подменили самозванцем, которого нужно вывести на чистую воду.

"Bleach" season 4 list of episodes. TV series release schedule
New School Term, Renji has come to the Material world?!
Season 4 Episode 1
17 January 2006
Creeping Terror, the Second Victim
Season 4 Episode 2
24 January 2006
Break Through! The Trap Hidden in the Labyrinth
Season 4 Episode 3
31 January 2006
Death Game! The Missing Classmate
Season 4 Episode 4
7 February 2006
True Identity of the Devil, the Secret which is Revealed
Season 4 Episode 5
14 February 2006
Baunt! The Soul Hunters
Season 4 Episode 6
14 February 2006
Return of Rukia! The Substitute Team Revival
Season 4 Episode 7
21 February 2006
The Moment of Collision!! An Evil Hand Draws Near to the Quincy
Season 4 Episode 8
7 March 2006
Water Attack! Escape from the Shutdown Hospital
Season 4 Episode 9
14 March 2006
Gathering at the Place of Destiny! The Man who makes his Move
Season 4 Episode 10
28 March 2006
Memories of an Eternally Living Clan
Season 4 Episode 11
28 March 2006
Earth-Shattering Event at 11th Division! The Shinigami that Rises Again
Season 4 Episode 12
4 April 2006
Crashing Force! Friido vs. Zangetsu
Season 4 Episode 13
4 April 2006
Vanishing Grudge! The Shinigami that Kenpachi cut down
Season 4 Episode 14
11 April 2006
Shocking Revelations for the Gotei 13 Divisions!! The Truth Buried in History
Season 4 Episode 15
2 May 2006
Yoshino's decision of death
Season 4 Episode 16
9 May 2006
Assault from a formidable enemy! A tiny final line of defense?!
Season 4 Episode 17
16 May 2006
Hitsugaya Moves! The Attacked City
Season 4 Episode 18
23 May 2006
Ichigo vs. Daruku! The Appearance of the Faded Darkness
Season 4 Episode 19
30 May 2006
Grey Shadow, the Secret of the Doll
Season 4 Episode 20
6 June 2006
Breaking Up of the Substitute Team? The Betrayal of Rukia
Season 4 Episode 21
13 June 2006
Battle of Tears! Rukia vs. Orihime
Season 4 Episode 22
13 June 2006
Rangiku dances! Cut down the invisible enemy
Season 4 Episode 23
20 June 2006
Byakuya assembles! The Gotei 13 divisions make their move
Season 4 Episode 24
4 July 2006
Annihilation of the Vice-Captains!? Trap in the Underground Cave
Season 4 Episode 25
11 July 2006
Rematch?! Ishida vs. Nemu
Season 4 Episode 26
18 July 2006
Abarai Renji, Soul of Bankai!
Season 4 Episode 27
25 July 2006
Shinigami and Quincy, the Reviving Power
Season 4 Episode 28
1 August 2006
TV series release schedule
