В 4-м сезоне сериала «Блич» Ичиго и его друзья наконец возвращаются в родной мир из Общества душ. Не успевают они привыкнуть к «нормальной» жизни и приступить к школьным занятиям, как происходит непредвиденное. Орихиме исчезает, на следующий же день команда отправляется на ее поиски, но в это время кто-то похищает еще одного друга – Чада. Компания отправляется со своей проблемой к Урахаре. Освободить и вернуть друзей оказывается подозрительно легко, но вскоре выясняется, что это было лишь начало приключений: похоже, что одного из похищенных ребят подменили самозванцем, которого нужно вывести на чистую воду.