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Постер к 7-му сезону сериала Солдаты
Киноафиша Сериалы Солдаты Сезоны Сезон 7

Солдаты 16+
Оригинальное название Сезон 7
Премьера сезона 3 апреля 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 7-й сезон сериала «Солдаты»

В 7-м сезоне сериала «Солдаты» командир части обрушит свой гнев на прапорщика, а тот станет обладателем новой квартиры. Супруга младшего прапорщика устроится работать фармацевтом, а также снова станет понятно, что страсть не знает границ и не подчиняется уставу. Командир части продемонстрирует свое огромное терпение, а его заместитель – горячий темперамент. Хозяйка чепка поведет себя крайне дружелюбно, а ее супруг – вспыльчиво. Тем временем молодой бизнесмен злоупотребит алкоголем, а рядовой сбежит. Подполковник снова блеснет своим цинизмом, а доверие родителей будет обмануто.

Список серий 7-го сезона сериала «Солдаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Эпизод 1
Сезон 7 Серия 1
3 апреля 2006
Эпизод 2
Сезон 7 Серия 2
4 апреля 2006
Эпизод 3
Сезон 7 Серия 3
5 апреля 2006
Эпизод 4
Сезон 7 Серия 4
6 апреля 2006
Эпизод 5
Сезон 7 Серия 5
10 апреля 2006
Эпизод 6
Сезон 7 Серия 6
11 апреля 2006
Эпизод 7
Сезон 7 Серия 7
12 апреля 2006
Эпизод 8
Сезон 7 Серия 8
13 апреля 2006
Эпизод 9
Сезон 7 Серия 9
17 апреля 2006
Эпизод 10
Сезон 7 Серия 10
18 апреля 2006
Эпизод 11
Сезон 7 Серия 11
19 апреля 2006
Эпизод 12
Сезон 7 Серия 12
20 апреля 2006
Эпизод 13
Сезон 7 Серия 13
24 апреля 2006
Эпизод 14
Сезон 7 Серия 14
25 апреля 2006
Эпизод 15
Сезон 7 Серия 15
26 апреля 2006
Эпизод 16
Сезон 7 Серия 16
27 апреля 2006
График выхода всех сериалов
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