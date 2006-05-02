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Постер к 8-му сезону сериала Солдаты
Киноафиша Сериалы Солдаты Сезоны Сезон 8

Солдаты 16+
Оригинальное название Сезон 8
Премьера сезона 2 мая 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 8-й сезон сериала «Солдаты»

В 8-м сезоне сериала «Солдаты» речь пойдет о совместном просмотре фильма ужасов, который спровоцировал одного странного солдата на преображения. Кроме того, прапорщик будет бороться за серьезную награду в интеллектуальном состязании. Станет известно, какими разными бывают способы лечения у командира роты и разгневанных военнослужащих. Прапорщик и майор познакомятся и сразу поймут, что друзьями они не станут. На мотострелковую часть внезапно обрушатся сильные морозы, а из обогревателя разгорится настоящий огонь. Командир части, пользуясь тем, что песок в дефиците, пропесочит своих подопечных.

Список серий 8-го сезона сериала «Солдаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Эпизод 1
Сезон 8 Серия 1
2 мая 2006
Эпизод 2
Сезон 8 Серия 2
3 мая 2006
Эпизод 3
Сезон 8 Серия 3
4 мая 2006
Эпизод 4
Сезон 8 Серия 4
8 мая 2006
Эпизод 5
Сезон 8 Серия 5
10 мая 2006
Эпизод 6
Сезон 8 Серия 6
11 мая 2006
Эпизод 7
Сезон 8 Серия 7
15 мая 2006
Эпизод 8
Сезон 8 Серия 8
16 мая 2006
Эпизод 9
Сезон 8 Серия 9
17 мая 2006
Эпизод 10
Сезон 8 Серия 10
18 мая 2006
Эпизод 11
Сезон 8 Серия 11
22 мая 2006
Эпизод 12
Сезон 8 Серия 12
23 мая 2006
Эпизод 13
Сезон 8 Серия 13
24 мая 2006
Эпизод 14
Сезон 8 Серия 14
25 мая 2006
Эпизод 15
Сезон 8 Серия 15
29 мая 2006
Эпизод 16
Сезон 8 Серия 16
30 мая 2006
График выхода всех сериалов
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