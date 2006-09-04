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Постер к 9-му сезону сериала Солдаты
Киноафиша Сериалы Солдаты Сезоны Сезон 9

Солдаты 16+
Оригинальное название Сезон 9
Премьера сезона 4 сентября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 9-й сезон сериала «Солдаты»

В 9-м сезоне сериала «Солдаты» речь пойдет о наглых солдатах и прапорщике, который обладает повышенным чувством справедливости. Тем временем те, кто дожил до дембеля, оставляют необычные послания для будущих военнообязанных. Один из новичков выпрыгнет из кустов прямо на машину командира дивизии, а рассеянный прапорщик заслужит награду. Рядовые перехитрят командира роты, а также выяснится, что выступить преподавателем английского языка для сержанта – дело не для трусливых. К тому же выяснится, что смешинка не всегда бывает смешной, а присягу можно прочитать в стиле рэп. А в части появятся еще два подполковника.

Список серий 9-го сезона сериала «Солдаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Эпизод 1
Сезон 9 Серия 1
4 сентября 2006
Эпизод 2
Сезон 9 Серия 2
5 сентября 2006
Эпизод 3
Сезон 9 Серия 3
6 сентября 2006
Эпизод 4
Сезон 9 Серия 4
7 сентября 2006
Эпизод 5
Сезон 9 Серия 5
8 сентября 2006
Эпизод 6
Сезон 9 Серия 6
11 сентября 2006
Эпизод 7
Сезон 9 Серия 7
12 сентября 2006
Эпизод 8
Сезон 9 Серия 8
13 сентября 2006
Эпизод 9
Сезон 9 Серия 9
14 сентября 2006
Эпизод 10
Сезон 9 Серия 10
15 сентября 2006
Эпизод 11
Сезон 9 Серия 11
18 сентября 2006
Эпизод 12
Сезон 9 Серия 12
19 сентября 2006
Эпизод 13
Сезон 9 Серия 13
20 сентября 2006
Эпизод 14
Сезон 9 Серия 14
21 сентября 2006
Эпизод 15
Сезон 9 Серия 15
22 сентября 2006
Эпизод 16
Сезон 9 Серия 16
25 сентября 2006
Эпизод 17
Сезон 9 Серия 17
26 сентября 2006
Эпизод 18
Сезон 9 Серия 18
27 сентября 2006
Эпизод 19
Сезон 9 Серия 19
28 сентября 2006
Эпизод 20
Сезон 9 Серия 20
29 сентября 2006
График выхода всех сериалов
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