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Постер к 13-му сезону сериала Солдаты
Киноафиша Сериалы Солдаты Сезоны Сезон 13

Солдаты 16+
Оригинальное название Сезон 13
Премьера сезона 3 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 64
Продолжительность сезона 51 час 12 минут
О чем 13-й сезон сериала «Солдаты»

В 13-м сезоне сериала «Солдаты» капитан Приходько получает новую должность, вступает в романтические отношения с чепочницей Зотовой и даже в итоге совершает героический поступок. Старший лейтенант Куренков становится курсантом-миротворцем. Его подготовкой занимается майор Мафонин. После участия в ряде миротворческих миссий Куренков прибывает в родную часть. Прапорщик Соколов займется семейными секретами. Их отношения с Варварой пройдут немало испытаний. Прапорщик Топалова получит награду за свои боевые заслуги, а также повышение и даже решит заняться своей личной жизнью.

Список серий 13-го сезона сериала «Солдаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Эпизод 1
Сезон 13 Серия 1
3 сентября 2007
Эпизод 2
Сезон 13 Серия 2
4 сентября 2007
Эпизод 3
Сезон 13 Серия 3
5 сентября 2007
Эпизод 4
Сезон 13 Серия 4
6 сентября 2007
Эпизод 5
Сезон 13 Серия 5
10 сентября 2007
Эпизод 6
Сезон 13 Серия 6
11 сентября 2007
Эпизод 7
Сезон 13 Серия 7
12 сентября 2007
Эпизод 8
Сезон 13 Серия 8
13 сентября 2007
Эпизод 9
Сезон 13 Серия 9
17 сентября 2007
Эпизод 10
Сезон 13 Серия 10
18 сентября 2007
Эпизод 11
Сезон 13 Серия 11
19 сентября 2007
Эпизод 12
Сезон 13 Серия 12
20 сентября 2007
Эпизод 13
Сезон 13 Серия 13
24 сентября 2007
Эпизод 14
Сезон 13 Серия 14
25 сентября 2007
Эпизод 15
Сезон 13 Серия 15
26 сентября 2007
Эпизод 16
Сезон 13 Серия 16
27 сентября 2007
Эпизод 17
Сезон 13 Серия 17
1 октября 2007
Эпизод 18
Сезон 13 Серия 18
2 октября 2007
Эпизод 19
Сезон 13 Серия 19
3 октября 2007
Эпизод 20
Сезон 13 Серия 20
4 октября 2007
Эпизод 21
Сезон 13 Серия 21
8 октября 2007
Эпизод 22
Сезон 13 Серия 22
9 октября 2007
Эпизод 23
Сезон 13 Серия 23
10 октября 2007
Эпизод 24
Сезон 13 Серия 24
11 октября 2007
Эпизод 25
Сезон 13 Серия 25
15 октября 2007
Эпизод 26
Сезон 13 Серия 26
16 октября 2007
Эпизод 27
Сезон 13 Серия 27
17 октября 2007
Эпизод 28
Сезон 13 Серия 28
18 октября 2007
Эпизод 29
Сезон 13 Серия 29
22 октября 2007
Эпизод 30
Сезон 13 Серия 30
23 октября 2007
Эпизод 31
Сезон 13 Серия 31
24 октября 2007
Эпизод 32
Сезон 13 Серия 32
25 октября 2007
Эпизод 33
Сезон 13 Серия 33
29 октября 2007
Эпизод 34
Сезон 13 Серия 34
30 октября 2007
Эпизод 35
Сезон 13 Серия 35
31 октября 2007
Эпизод 36
Сезон 13 Серия 36
1 ноября 2007
Эпизод 37
Сезон 13 Серия 37
6 ноября 2007
Эпизод 38
Сезон 13 Серия 38
7 ноября 2007
Эпизод 39
Сезон 13 Серия 39
8 ноября 2007
Эпизод 40
Сезон 13 Серия 40
9 ноября 2007
Эпизод 41
Сезон 13 Серия 41
12 ноября 2007
Эпизод 42
Сезон 13 Серия 42
13 ноября 2007
Эпизод 43
Сезон 13 Серия 43
14 ноября 2007
Эпизод 44
Сезон 13 Серия 44
15 ноября 2007
Эпизод 45
Сезон 13 Серия 45
19 ноября 2007
Эпизод 46
Сезон 13 Серия 46
20 ноября 2007
Эпизод 47
Сезон 13 Серия 47
21 ноября 2007
Эпизод 48
Сезон 13 Серия 48
22 ноября 2007
Эпизод 49
Сезон 13 Серия 49
26 ноября 2007
Эпизод 50
Сезон 13 Серия 50
27 ноября 2007
Эпизод 51
Сезон 13 Серия 51
28 ноября 2007
Эпизод 52
Сезон 13 Серия 52
29 ноября 2007
Эпизод 53
Сезон 13 Серия 53
3 декабря 2007
Эпизод 54
Сезон 13 Серия 54
4 декабря 2007
Эпизод 55
Сезон 13 Серия 55
5 декабря 2007
Эпизод 56
Сезон 13 Серия 56
6 декабря 2007
Эпизод 57
Сезон 13 Серия 57
11 декабря 2007
Эпизод 58
Сезон 13 Серия 58
12 декабря 2007
Эпизод 59
Сезон 13 Серия 59
13 декабря 2007
Эпизод 60
Сезон 13 Серия 60
17 декабря 2007
Эпизод 61
Сезон 13 Серия 61
18 декабря 2007
Эпизод 62
Сезон 13 Серия 62
19 декабря 2007
Эпизод 63
Сезон 13 Серия 63
20 декабря 2007
Эпизод 64
Сезон 13 Серия 64
25 декабря 2007
График выхода всех сериалов
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