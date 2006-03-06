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Постер к 6-му сезону сериала Солдаты
Киноафиша Сериалы Солдаты Сезоны Сезон 6

Солдаты 16+
Оригинальное название Сезон 6
Премьера сезона 6 марта 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 6-й сезон сериала «Солдаты»

В 6-м сезоне сериала «Солдаты» речь пойдет об огромной передислокации, в которой большую роль сыграет стройбат, а также о рукопашном бое, за которым последует потеря памяти. При этом несуществующий загородный дом прапорщика превращается во вполне реальную квартиру. К тому же становится известно, что можно неплохо нажиться, если арендовать «духов». Прапорщику выпадает новая возможность разбогатеть, а обитатели воинской части находят причину, чтобы чаще посещать санчасть. Приближается Международный женский день. Выясняется, что, если обняться с популярной певицей, праздничной суеты только прибавится.

Список серий 6-го сезона сериала «Солдаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Эпизод 1
Сезон 6 Серия 1
6 марта 2006
Эпизод 2
Сезон 6 Серия 2
7 марта 2006
Эпизод 3
Сезон 6 Серия 3
8 марта 2006
Эпизод 4
Сезон 6 Серия 4
9 марта 2006
Эпизод 5
Сезон 6 Серия 5
13 марта 2006
Эпизод 6
Сезон 6 Серия 6
14 марта 2006
Эпизод 7
Сезон 6 Серия 7
15 марта 2006
Эпизод 8
Сезон 6 Серия 8
16 марта 2006
Эпизод 9
Сезон 6 Серия 9
20 марта 2006
Эпизод 10
Сезон 6 Серия 10
21 марта 2006
Эпизод 11
Сезон 6 Серия 11
22 марта 2006
Эпизод 12
Сезон 6 Серия 12
23 марта 2006
Эпизод 13
Сезон 6 Серия 13
27 марта 2006
Эпизод 14
Сезон 6 Серия 14
28 марта 2006
Эпизод 15
Сезон 6 Серия 15
29 марта 2006
Эпизод 16
Сезон 6 Серия 16
30 марта 2006
График выхода всех сериалов
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