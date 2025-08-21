Меню
Солдаты
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
Драка, сломанный нос и смена профессии: что случилось с рядовым Медведевым из «Солдатов» — актер бросил сериал и исчез
У него, оказывается, очень много других талантов.
Написать
21 августа 2025 18:00
Здравствуй, зрелость в сапогах: легендарные «Солдаты» получат продолжение 15 лет спустя — но теперь речь пойдет не про армию
Строчка из опенинга про «гражданку» заиграет новыми красками.
Написать
19 августа 2025 13:55
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала
Артист считал, что персонаж предсказуемый, а потому скучный.
1 комментарий
22 июля 2025 12:48
Как спустя 20 лет изменились герои «Солдатов» (фото): одни продолжили карьеру, другие ушли в бизнес, а кого-то с нами уже нет
Судьбы актеров легендарного сериала нулевых сложились непредсказуемо.
6 комментариев
7 мая 2025 11:21
У звезды «Солдатов» и «Инспектора Гаврилова» отнимаются ноги: что происходит с Борисом Эстриным
Врачи очень осторожны в прогнозах.
Написать
21 января 2025 16:40
Без права на ошибку: съемки новогодней серии «Солдатов» превратились для актеров в ночной кошмар
Малейшей помарки хватило бы, чтобы «влететь» на серьезные деньги.
Написать
8 января 2025 07:58
Тест, ё-моё: определите, какой вы персонаж из сериала «Солдаты»
Юмористическая викторина для тех, кто соскучился по легендарной второй роте.
Написать
1 декабря 2024 13:17
Помните пухлого сержанта Папазогло из сериала «Солдаты»? Сейчас актера невозможно узнать (фото)
Актер нечасто мелькая в больших проектах, но с радаров не пропадает.
Написать
25 ноября 2024 15:42
Съемки в форме аукнулись? 9 актеров из сериала «Солдаты», которые ушли из жизни слишком рано
Фанаты даже придумали версию про проклятие шоу.
Написать
4 сентября 2024 15:20
