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Постер к 11-му сезону сериала Солдаты
Киноафиша Сериалы Солдаты Сезоны Сезон 11

Солдаты 16+
Оригинальное название Сезон 11
Премьера сезона 12 февраля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 11-й сезон сериала «Солдаты»

В 11-м сезоне сериала «Солдаты» исчезновение боевых припасов в одной части приводит майора Шкалина в другую. В семье старшего прапорщика Шматко серьезные неприятности. Его супруга Мария постоянно пропадает без объяснения причин и страдает депрессивным расстройством. Шматко силится понять, что с ней случилось. Он пытается заботиться о ней еще сильнее, то и дело теряя хватку и аппетит. Сослуживцы теряются в догадках, что творится с прапорщиком. Внезапно Шматко сообщает, что собирается отпуск. Он должен найти супругу, которая исчезла, оставив на прощание весьма загадочное письмо...

Список серий 11-го сезона сериала «Солдаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Эпизод 1
Сезон 11 Серия 1
12 февраля 2007
Эпизод 2
Сезон 11 Серия 2
13 февраля 2007
Эпизод 3
Сезон 11 Серия 3
14 февраля 2007
Эпизод 4
Сезон 11 Серия 4
15 февраля 2007
Эпизод 5
Сезон 11 Серия 5
19 февраля 2007
Эпизод 6
Сезон 11 Серия 6
20 февраля 2007
Эпизод 7
Сезон 11 Серия 7
21 февраля 2007
Эпизод 8
Сезон 11 Серия 8
22 февраля 2007
Эпизод 9
Сезон 11 Серия 9
26 февраля 2007
Эпизод 10
Сезон 11 Серия 10
27 февраля 2007
Эпизод 11
Сезон 11 Серия 11
28 февраля 2007
Эпизод 12
Сезон 11 Серия 12
1 марта 2007
График выхода всех сериалов
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