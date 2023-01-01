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Солдаты
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Солдаты
16+
Год выпуска
2004
Страна
Россия
Эпизод длится
48 минут
Телеканал
РЕН-ТВ
Список сезонов сериала «Солдаты»
Сезон 1
16 эпизодов
23 августа 2004 - 13 сентября 2004
Сезон 2
16 эпизодов
14 сентября 2004 - 29 сентября 2004
Сезон 3
16 эпизодов
9 мая 2005 - 2 июня 2005
Сезон 4
19 эпизодов
24 октября 2005 - 23 ноября 2005
Сезон 5
19 эпизодов
24 ноября 2005 - 27 декабря 2005
Сезон 6
16 эпизодов
6 марта 2006 - 30 марта 2006
Сезон 7
16 эпизодов
3 апреля 2006 - 27 апреля 2006
Сезон 8
16 эпизодов
2 мая 2006 - 30 мая 2006
Сезон 9
20 эпизодов
4 сентября 2006 - 29 сентября 2006
Сезон 10
20 эпизодов
9 октября 2006 - 9 ноября 2006
Сезон 11
12 эпизодов
12 февраля 2007 - 1 марта 2007
Сезон 12
50 эпизодов
5 марта 2007 - 16 апреля 2007
Сезон 13
64 эпизода
3 сентября 2007 - 25 декабря 2007
Сезон 14
64 эпизода
4 февраля 2008 - 6 июня 2008
Сезон 15
83 эпизода
1 сентября 2008 - 30 декабря 2008
Сезон 16
90 эпизодов
11 января 2010 - 24 июня 2010
Сезон 17
20 эпизодов
29 апреля 2013 - 18 мая 2013
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