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Киноафиша Сериалы Солдаты Сезоны

Солдаты, список сезонов

Солдаты 16+
Год выпуска 2004
Страна Россия
Эпизод длится 48 минут
Телеканал РЕН-ТВ
Список сезонов сериала «Солдаты»
Солдаты - Сезон 1 Сезон 1
16 эпизодов 23 августа 2004 - 13 сентября 2004
 
Солдаты - Сезон 2 Сезон 2
16 эпизодов 14 сентября 2004 - 29 сентября 2004
 
Солдаты - Сезон 3 Сезон 3
16 эпизодов 9 мая 2005 - 2 июня 2005
 
Солдаты - Сезон 4 Сезон 4
19 эпизодов 24 октября 2005 - 23 ноября 2005
 
Солдаты - Сезон 5 Сезон 5
19 эпизодов 24 ноября 2005 - 27 декабря 2005
 
Солдаты - Сезон 6 Сезон 6
16 эпизодов 6 марта 2006 - 30 марта 2006
 
Солдаты - Сезон 7 Сезон 7
16 эпизодов 3 апреля 2006 - 27 апреля 2006
 
Солдаты - Сезон 8 Сезон 8
16 эпизодов 2 мая 2006 - 30 мая 2006
 
Солдаты - Сезон 9 Сезон 9
20 эпизодов 4 сентября 2006 - 29 сентября 2006
 
Солдаты - Сезон 10 Сезон 10
20 эпизодов 9 октября 2006 - 9 ноября 2006
 
Солдаты - Сезон 11 Сезон 11
12 эпизодов 12 февраля 2007 - 1 марта 2007
 
Солдаты - Сезон 12 Сезон 12
50 эпизодов 5 марта 2007 - 16 апреля 2007
 
Солдаты - Сезон 13 Сезон 13
64 эпизода 3 сентября 2007 - 25 декабря 2007
 
Солдаты - Сезон 14 Сезон 14
64 эпизода 4 февраля 2008 - 6 июня 2008
 
Солдаты - Сезон 15 Сезон 15
83 эпизода 1 сентября 2008 - 30 декабря 2008
 
Солдаты - Сезон 16 Сезон 16
90 эпизодов 11 января 2010 - 24 июня 2010
 
Солдаты - Сезон 17 Сезон 17
20 эпизодов 29 апреля 2013 - 18 мая 2013
 
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