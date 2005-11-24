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Постер к 5-му сезону сериала Солдаты
Киноафиша Сериалы Солдаты Сезоны Сезон 5

Солдаты 16+
Оригинальное название Сезон 5
Премьера сезона 24 ноября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 19
Продолжительность сезона 15 часов 12 минут
О чем 5-й сезон сериала «Солдаты»

В 5-м сезоне сериала «Солдаты» речь пойдет о демобилизованном ефрейторе, который вернется домой. Тем временем предприимчивый прапорщик отыщет коньяк солдат, а командир роты придет в ярость из-за выходок распоясавшегося дембеля. Командир части поговорит с глазу на глаз с двумя новобранцами с необычными фамилиями. В это время родительница одного призывника привлечет к себе немало внимания. Станет известно, что из вечно голодающего и громко храпящего юноши тоже можно сделать солдата. Двое бывалых рядовых подерутся, и одному из них это принесет большие проблемы. Свадебная церемония окажется под угрозой.

Список серий 5-го сезона сериала «Солдаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Эпизод 1
Сезон 5 Серия 1
24 ноября 2005
Эпизод 2
Сезон 5 Серия 2
25 ноября 2005
Эпизод 3
Сезон 5 Серия 3
28 ноября 2005
Эпизод 4
Сезон 5 Серия 4
29 ноября 2005
Эпизод 5
Сезон 5 Серия 5
30 ноября 2005
Эпизод 6
Сезон 5 Серия 6
1 декабря 2005
Эпизод 7
Сезон 5 Серия 7
2 декабря 2005
Эпизод 8
Сезон 5 Серия 8
5 декабря 2005
Эпизод 9
Сезон 5 Серия 9
6 декабря 2005
Эпизод 10
Сезон 5 Серия 10
7 декабря 2005
Эпизод 11
Сезон 5 Серия 11
8 декабря 2005
Эпизод 12
Сезон 5 Серия 12
9 декабря 2005
Эпизод 13
Сезон 5 Серия 13
12 декабря 2005
Эпизод 14
Сезон 5 Серия 14
13 декабря 2005
Эпизод 15
Сезон 5 Серия 15
14 декабря 2005
Эпизод 16
Сезон 5 Серия 16
15 декабря 2005
Эпизод 17
Сезон 5 Серия 17
16 декабря 2005
Эпизод 18
Сезон 5 Серия 18
26 декабря 2005
Эпизод 19
Сезон 5 Серия 19
27 декабря 2005
График выхода всех сериалов
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