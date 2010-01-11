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Постер к 16-му сезону сериала Солдаты
Киноафиша Сериалы Солдаты Сезоны Сезон 16

Солдаты 16+
Оригинальное название Сезон 16
Премьера сезона 11 января 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 90
Продолжительность сезона 72 часа 0 минут
О чем 16-й сезон сериала «Солдаты»

В 16-м сезоне сериала «Солдаты-16» появление в части Японцева повлекло за собой несколько чрезвычайных происшествий, одно из которых – утеря чемодана. Погосян и Паршин оказались вовлечены в происходящее. Они готовы на все, чтобы отыскать пропажу и вернуть саквояж начальнику целым и невредимым. Шматко, не без личной корысти, устраивает шведский стол по случаю прибытия нового руководителя. А Соколов изумлен теплым отношением Японцева к его скромной персоне. Тем временем приближается дембель. Отметить приказ – дело первостепенной важности, и это на время примиряет дедов и духов. 

Список серий 16-го сезона сериала «Солдаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Эпизод 1
Сезон 16 Серия 1
11 января 2010
Эпизод 2
Сезон 16 Серия 2
11 января 2010
Эпизод 3
Сезон 16 Серия 3
12 января 2010
Эпизод 4
Сезон 16 Серия 4
12 января 2010
Эпизод 5
Сезон 16 Серия 5
13 января 2010
Эпизод 6
Сезон 16 Серия 6
13 января 2010
Эпизод 7
Сезон 16 Серия 7
14 января 2010
Эпизод 8
Сезон 16 Серия 8
14 января 2010
Эпизод 9
Сезон 16 Серия 9
15 января 2010
Эпизод 10
Сезон 16 Серия 10
15 января 2010
Эпизод 11
Сезон 16 Серия 11
18 января 2010
Эпизод 12
Сезон 16 Серия 12
18 января 2010
Эпизод 13
Сезон 16 Серия 13
19 января 2010
Эпизод 14
Сезон 16 Серия 14
19 января 2010
Эпизод 15
Сезон 16 Серия 15
20 января 2010
Эпизод 16
Сезон 16 Серия 16
20 января 2010
Эпизод 17
Сезон 16 Серия 17
21 января 2010
Эпизод 18
Сезон 16 Серия 18
21 января 2010
Эпизод 19
Сезон 16 Серия 19
22 января 2010
Эпизод 20
Сезон 16 Серия 20
22 января 2010
Эпизод 21
Сезон 16 Серия 21
25 января 2010
Эпизод 22
Сезон 16 Серия 22
25 января 2010
Эпизод 23
Сезон 16 Серия 23
26 января 2010
Эпизод 24
Сезон 16 Серия 24
26 января 2010
Эпизод 25
Сезон 16 Серия 25
27 января 2010
Эпизод 26
Сезон 16 Серия 26
27 января 2010
Эпизод 27
Сезон 16 Серия 27
28 января 2010
Эпизод 28
Сезон 16 Серия 28
28 января 2010
Эпизод 29
Сезон 16 Серия 29
29 января 2010
Эпизод 30
Сезон 16 Серия 30
29 января 2010
Эпизод 31
Сезон 16 Серия 31
1 февраля 2010
Эпизод 32
Сезон 16 Серия 32
1 февраля 2010
Эпизод 33
Сезон 16 Серия 33
2 февраля 2010
Эпизод 34
Сезон 16 Серия 34
2 февраля 2010
Эпизод 35
Сезон 16 Серия 35
3 февраля 2010
Эпизод 36
Сезон 16 Серия 36
3 февраля 2010
Эпизод 37
Сезон 16 Серия 37
4 февраля 2010
Эпизод 38
Сезон 16 Серия 38
4 февраля 2010
Эпизод 39
Сезон 16 Серия 39
5 февраля 2010
Эпизод 40
Сезон 16 Серия 40
5 февраля 2010
Эпизод 41
Сезон 16 Серия 41
8 февраля 2010
Эпизод 42
Сезон 16 Серия 42
8 февраля 2010
Эпизод 43
Сезон 16 Серия 43
9 февраля 2010
Эпизод 44
Сезон 16 Серия 44
9 февраля 2010
Эпизод 45
Сезон 16 Серия 45
10 февраля 2010
Эпизод 46
Сезон 16 Серия 46
10 февраля 2010
Эпизод 47
Сезон 16 Серия 47
11 февраля 2010
Эпизод 48
Сезон 16 Серия 48
11 февраля 2010
Эпизод 49
Сезон 16 Серия 49
12 февраля 2010
Эпизод 50
Сезон 16 Серия 50
12 февраля 2010
Эпизод 51
Сезон 16 Серия 51
15 февраля 2010
Эпизод 52
Сезон 16 Серия 52
15 февраля 2010
Эпизод 53
Сезон 16 Серия 53
16 февраля 2010
Эпизод 54
Сезон 16 Серия 54
16 февраля 2010
Эпизод 55
Сезон 16 Серия 55
17 февраля 2010
Эпизод 56
Сезон 16 Серия 56
17 февраля 2010
Эпизод 57
Сезон 16 Серия 57
18 февраля 2010
Эпизод 58
Сезон 16 Серия 58
18 февраля 2010
Эпизод 59
Сезон 16 Серия 59
19 февраля 2010
Эпизод 60
Сезон 16 Серия 60
19 февраля 2010
Эпизод 61
Сезон 16 Серия 61
24 февраля 2010
Эпизод 62
Сезон 16 Серия 62
24 февраля 2010
Эпизод 63
Сезон 16 Серия 63
25 февраля 2010
Эпизод 64
Сезон 16 Серия 64
25 февраля 2010
Эпизод 65
Сезон 16 Серия 65
26 февраля 2010
Эпизод 66
Сезон 16 Серия 66
26 февраля 2010
Эпизод 67
Сезон 16 Серия 67
1 марта 2010
Эпизод 68
Сезон 16 Серия 68
2 марта 2010
Эпизод 69
Сезон 16 Серия 69
3 марта 2010
Эпизод 70
Сезон 16 Серия 70
4 марта 2010
Эпизод 71
Сезон 16 Серия 71
5 марта 2010
Эпизод 72
Сезон 16 Серия 72
9 марта 2010
Эпизод 73
Сезон 16 Серия 73
10 марта 2010
Эпизод 74
Сезон 16 Серия 74
11 марта 2010
Эпизод 75
Сезон 16 Серия 75
12 марта 2010
Эпизод 76
Сезон 16 Серия 76
15 марта 2010
Эпизод 77
Сезон 16 Серия 77
16 марта 2010
Эпизод 78
Сезон 16 Серия 78
17 марта 2010
Эпизод 79
Сезон 16 Серия 79
18 марта 2010
Эпизод 80
Сезон 16 Серия 80
22 марта 2010
Эпизод 81
Сезон 16 Серия 81
23 марта 2010
Эпизод 82
Сезон 16 Серия 82
24 марта 2010
Эпизод 83
Сезон 16 Серия 83
25 марта 2010
Эпизод 84
Сезон 16 Серия 84
15 июня 2010
Эпизод 85
Сезон 16 Серия 85
16 июня 2010
Эпизод 86
Сезон 16 Серия 86
17 июня 2010
Эпизод 87
Сезон 16 Серия 87
21 июня 2010
Эпизод 88
Сезон 16 Серия 88
22 июня 2010
Эпизод 89
Сезон 16 Серия 89
23 июня 2010
Эпизод 90
Сезон 16 Серия 90
24 июня 2010
График выхода всех сериалов
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