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Постер к 15-му сезону сериала Солдаты
Киноафиша Сериалы Солдаты Сезоны Сезон 15

Солдаты 16+
Оригинальное название Сезон 15
Премьера сезона 1 сентября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 83
Продолжительность сезона 66 часов 24 минуты
О чем 15-й сезон сериала «Солдаты»

В 15-м сезоне сериала «Солдаты» подполковник Староконь все еще руководит частью. У его приятеля, подполковника Шкалина, случились неприятности, которые могут привести к необратимым последствиям. В части появляется молодой, деятельный и очень везучий заместитель по тылу майор Добродей, который заменит коррумпированного майора Кайгородова. Майором Добродеев тут же заинтересуются все представительницы прекрасного пола в части. Цлава займется кулинарией, что позволит ему открыть свое дело. Но из чепка Цлав при этом не хочет уходить — рассчитывает успеть все и сразу. 

Список серий 15-го сезона сериала «Солдаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Эпизод 1
Сезон 15 Серия 1
1 сентября 2008
Эпизод 2
Сезон 15 Серия 2
2 сентября 2008
Эпизод 3
Сезон 15 Серия 3
3 сентября 2008
Эпизод 4
Сезон 15 Серия 4
4 сентября 2008
Эпизод 5
Сезон 15 Серия 5
5 сентября 2008
Эпизод 6
Сезон 15 Серия 6
8 сентября 2008
Эпизод 7
Сезон 15 Серия 7
9 сентября 2008
Эпизод 8
Сезон 15 Серия 8
10 сентября 2008
Эпизод 9
Сезон 15 Серия 9
11 сентября 2008
Эпизод 10
Сезон 15 Серия 10
12 сентября 2008
Эпизод 11
Сезон 15 Серия 11
15 сентября 2008
Эпизод 12
Сезон 15 Серия 12
16 сентября 2008
Эпизод 13
Сезон 15 Серия 13
17 сентября 2008
Эпизод 14
Сезон 15 Серия 14
18 сентября 2008
Эпизод 15
Сезон 15 Серия 15
19 сентября 2008
Эпизод 16
Сезон 15 Серия 16
22 сентября 2008
Эпизод 17
Сезон 15 Серия 17
23 сентября 2008
Эпизод 18
Сезон 15 Серия 18
24 сентября 2008
Эпизод 19
Сезон 15 Серия 19
25 сентября 2008
Эпизод 20
Сезон 15 Серия 20
26 сентября 2008
Эпизод 21
Сезон 15 Серия 21
29 сентября 2008
Эпизод 22
Сезон 15 Серия 22
30 сентября 2008
Эпизод 23
Сезон 15 Серия 23
1 октября 2008
Эпизод 24
Сезон 15 Серия 24
2 октября 2008
Эпизод 25
Сезон 15 Серия 25
3 октября 2008
Эпизод 26
Сезон 15 Серия 26
6 октября 2008
Эпизод 27
Сезон 15 Серия 27
7 октября 2008
Эпизод 28
Сезон 15 Серия 28
8 октября 2008
Эпизод 29
Сезон 15 Серия 29
9 октября 2008
Эпизод 30
Сезон 15 Серия 30
10 октября 2008
Эпизод 31
Сезон 15 Серия 31
13 октября 2008
Эпизод 32
Сезон 15 Серия 32
14 октября 2008
Эпизод 33
Сезон 15 Серия 33
15 октября 2008
Эпизод 34
Сезон 15 Серия 34
16 октября 2008
Эпизод 35
Сезон 15 Серия 35
17 октября 2008
Эпизод 36
Сезон 15 Серия 36
20 октября 2008
Эпизод 37
Сезон 15 Серия 37
21 октября 2008
Эпизод 38
Сезон 15 Серия 38
22 октября 2008
Эпизод 39
Сезон 15 Серия 39
23 октября 2008
Эпизод 40
Сезон 15 Серия 40
24 октября 2008
Эпизод 41
Сезон 15 Серия 41
27 октября 2008
Эпизод 42
Сезон 15 Серия 42
28 октября 2008
Эпизод 43
Сезон 15 Серия 43
29 октября 2008
Эпизод 44
Сезон 15 Серия 44
30 октября 2008
Эпизод 45
Сезон 15 Серия 45
31 октября 2008
Эпизод 46
Сезон 15 Серия 46
5 ноября 2008
Эпизод 47
Сезон 15 Серия 47
6 ноября 2008
Эпизод 48
Сезон 15 Серия 48
7 ноября 2008
Эпизод 49
Сезон 15 Серия 49
17 ноября 2008
Эпизод 50
Сезон 15 Серия 50
18 ноября 2008
Эпизод 51
Сезон 15 Серия 51
19 ноября 2008
Эпизод 52
Сезон 15 Серия 52
20 ноября 2008
Эпизод 53
Сезон 15 Серия 53
21 ноября 2008
Эпизод 54
Сезон 15 Серия 54
24 ноября 2008
Эпизод 55
Сезон 15 Серия 55
25 ноября 2008
Эпизод 56
Сезон 15 Серия 56
26 ноября 2008
Эпизод 57
Сезон 15 Серия 57
27 ноября 2008
Эпизод 58
Сезон 15 Серия 58
28 ноября 2008
Эпизод 59
Сезон 15 Серия 59
1 декабря 2008
Эпизод 60
Сезон 15 Серия 60
2 декабря 2008
Эпизод 61
Сезон 15 Серия 61
3 декабря 2008
Эпизод 62
Сезон 15 Серия 62
4 декабря 2008
Эпизод 63
Сезон 15 Серия 63
5 декабря 2008
Эпизод 64
Сезон 15 Серия 64
8 декабря 2008
Эпизод 65
Сезон 15 Серия 65
9 декабря 2008
Эпизод 66
Сезон 15 Серия 66
10 декабря 2008
Эпизод 67
Сезон 15 Серия 67
11 декабря 2008
Эпизод 68
Сезон 15 Серия 68
12 декабря 2008
Эпизод 69
Сезон 15 Серия 69
15 декабря 2008
Эпизод 70
Сезон 15 Серия 70
16 декабря 2008
Эпизод 71
Сезон 15 Серия 71
17 декабря 2008
Эпизод 72
Сезон 15 Серия 72
18 декабря 2008
Эпизод 73
Сезон 15 Серия 73
19 декабря 2008
Эпизод 74
Сезон 15 Серия 74
22 декабря 2008
Эпизод 75
Сезон 15 Серия 75
23 декабря 2008
Эпизод 76
Сезон 15 Серия 76
24 декабря 2008
Эпизод 77
Сезон 15 Серия 77
25 декабря 2008
Эпизод 78
Сезон 15 Серия 78
26 декабря 2008
Эпизод 79
Сезон 15 Серия 79
26 декабря 2008
Эпизод 80
Сезон 15 Серия 80
27 декабря 2008
Эпизод 81
Сезон 15 Серия 81
28 декабря 2008
Эпизод 82
Сезон 15 Серия 82
29 декабря 2008
Эпизод 83
Сезон 15 Серия 83
30 декабря 2008
График выхода всех сериалов
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