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Постер к 3-му сезону сериала Солдаты
Киноафиша Сериалы Солдаты Сезоны Сезон 3

Солдаты 16+
Оригинальное название Сезон 3
Премьера сезона 9 мая 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 3-й сезон сериала «Солдаты»

В 3-м сезоне сериала «Солдаты» речь пойдет о том, как торжественно молодоженов провожают в мотострелковой части, а также о том, почему трудно остановиться, когда бьешь сотрудника ГАИ. Тем временем лейтенант Шматко отважно борется с такой пагубной привычкой, как курение. Кроме того, становится известно, какую роль играет сосательная конфета в судьбе лейтенанта Шматко, а также выясняется, как сложно командиру награждать рядовых. Романтическая история офицера по воспитательной части не обходится без последствий. В роте снова намечаются кадровые перестановки, а в воинской части появляется новая красивая медсестра.

Список серий 3-го сезона сериала «Солдаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Эпизод 1
Сезон 3 Серия 1
9 мая 2005
Эпизод 2
Сезон 3 Серия 2
10 мая 2005
Эпизод 3
Сезон 3 Серия 3
11 мая 2005
Эпизод 4
Сезон 3 Серия 4
12 мая 2005
Эпизод 5
Сезон 3 Серия 5
13 мая 2005
Эпизод 6
Сезон 3 Серия 6
14 мая 2005
Эпизод 7
Сезон 3 Серия 7
15 мая 2005
Эпизод 8
Сезон 3 Серия 8
16 мая 2005
Эпизод 9
Сезон 3 Серия 9
26 мая 2005
Эпизод 10
Сезон 3 Серия 10
27 мая 2005
Эпизод 11
Сезон 3 Серия 11
28 мая 2005
Эпизод 12
Сезон 3 Серия 12
29 мая 2005
Эпизод 13
Сезон 3 Серия 13
30 мая 2005
Эпизод 14
Сезон 3 Серия 14
31 мая 2005
Эпизод 15
Сезон 3 Серия 15
1 июня 2005
Эпизод 16
Сезон 3 Серия 16
2 июня 2005
График выхода всех сериалов
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