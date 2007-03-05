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Постер к 12-му сезону сериала Солдаты
Киноафиша Сериалы Солдаты Сезоны Сезон 12

Солдаты 16+
Оригинальное название Сезон 12
Премьера сезона 5 марта 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 50
Продолжительность сезона 40 часов 0 минут
О чем 12-й сезон сериала «Солдаты»

В 12-м сезоне сериала «Солдаты» в части кадровые изменения. Новый ротный пытается взбодрить «дедов». Шматко приезжает из Одессы со своей новой семьей, но ни с кем не делится подробностями своей личной жизни. Цлаву намеревается свести Зотову с Куренковым – один конфликтует с супругой, от другой Дубин сбежал. А духам 2-й роты предстоит сразиться с сантехникой. Тем временем Бутонов страдает от недосыпа. У него возникли проблемы со сном из-за геопатогенной зоны, в которой стоит его кровать. Шматко ведет себя подозрительно и постоянно говорит по телефону о каких-то медицинских препаратах и деньгах.

Список серий 12-го сезона сериала «Солдаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Эпизод 1
Сезон 12 Серия 1
5 марта 2007
Эпизод 2
Сезон 12 Серия 2
6 марта 2007
Эпизод 3
Сезон 12 Серия 3
7 марта 2007
Эпизод 4
Сезон 12 Серия 4
8 марта 2007
Эпизод 5
Сезон 12 Серия 5
9 марта 2007
Эпизод 6
Сезон 12 Серия 6
10 марта 2007
Эпизод 7
Сезон 12 Серия 7
11 марта 2007
Эпизод 8
Сезон 12 Серия 8
12 марта 2007
Эпизод 9
Сезон 12 Серия 9
13 марта 2007
Эпизод 10
Сезон 12 Серия 10
14 марта 2007
Эпизод 11
Сезон 12 Серия 11
15 марта 2007
Эпизод 12
Сезон 12 Серия 12
16 марта 2007
Эпизод 13
Сезон 12 Серия 13
17 марта 2007
Эпизод 14
Сезон 12 Серия 14
18 марта 2007
Эпизод 15
Сезон 12 Серия 15
19 марта 2007
Эпизод 16
Сезон 12 Серия 16
20 марта 2007
Эпизод 17
Сезон 12 Серия 17
21 марта 2007
Эпизод 18
Сезон 12 Серия 18
22 марта 2007
Эпизод 19
Сезон 12 Серия 19
23 марта 2007
Эпизод 20
Сезон 12 Серия 20
24 марта 2007
Эпизод 21
Сезон 12 Серия 21
25 марта 2007
Эпизод 22
Сезон 12 Серия 22
26 марта 2007
Эпизод 23
Сезон 12 Серия 23
27 марта 2007
Эпизод 24
Сезон 12 Серия 24
28 марта 2007
Эпизод 25
Сезон 12 Серия 25
29 марта 2007
Эпизод 26
Сезон 12 Серия 26
30 марта 2007
Эпизод 27
Сезон 12 Серия 27
31 марта 2007
Эпизод 28
Сезон 12 Серия 28
1 апреля 2007
Эпизод 29
Сезон 12 Серия 29
2 апреля 2007
Эпизод 30
Сезон 12 Серия 30
3 апреля 2007
Эпизод 31
Сезон 12 Серия 31
4 апреля 2007
Эпизод 32
Сезон 12 Серия 32
5 апреля 2007
Эпизод 33
Сезон 12 Серия 33
6 апреля 2007
Эпизод 34
Сезон 12 Серия 34
7 апреля 2007
Эпизод 35
Сезон 12 Серия 35
8 апреля 2007
Эпизод 36
Сезон 12 Серия 36
9 апреля 2007
Эпизод 37
Сезон 12 Серия 37
10 апреля 2007
Эпизод 38
Сезон 12 Серия 38
10 апреля 2007
Эпизод 39
Сезон 12 Серия 39
11 апреля 2007
Эпизод 40
Сезон 12 Серия 40
11 апреля 2007
Эпизод 41
Сезон 12 Серия 41
12 апреля 2007
Эпизод 42
Сезон 12 Серия 42
12 апреля 2007
Эпизод 43
Сезон 12 Серия 43
13 апреля 2007
Эпизод 44
Сезон 12 Серия 44
13 апреля 2007
Эпизод 45
Сезон 12 Серия 45
14 апреля 2007
Эпизод 46
Сезон 12 Серия 46
14 апреля 2007
Эпизод 47
Сезон 12 Серия 47
15 апреля 2007
Эпизод 48
Сезон 12 Серия 48
15 апреля 2007
Эпизод 49
Сезон 12 Серия 49
16 апреля 2007
Эпизод 50
Сезон 12 Серия 50
16 апреля 2007
График выхода всех сериалов
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