Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Паранормальные явления. Другое измерение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 10-му сезону сериала Солдаты
Киноафиша Сериалы Солдаты Сезоны Сезон 10

Солдаты 16+
Оригинальное название Сезон 10
Премьера сезона 9 октября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 10-й сезон сериала «Солдаты»

В 10-м сезоне сериала «Солдаты» прапорщик придумает коляску для близнецов, даже не предполагая, что за него такую уже давно придумали и даже приобрели. Солдат тайно встретится с библиотекаршей, и это спровоцирует серьезный конфликт в достопочтенной семье. Колобков и Медведев сразятся за избирателей, двое рядовых отправятся на свидания с представительницами прекрасного пола и окажутся замешаны в «мокром» деле. А одному солдату удастся вывести из себя взводного, но избежать наказания. В мотострелковой части появятся старшеклассники, а пропавшие лекарства помогут коварному полковнику в его политических интригах.

Список серий 10-го сезона сериала «Солдаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Эпизод 1
Сезон 10 Серия 1
9 октября 2006
Эпизод 2
Сезон 10 Серия 2
10 октября 2006
Эпизод 3
Сезон 10 Серия 3
11 октября 2006
Эпизод 4
Сезон 10 Серия 4
12 октября 2006
Эпизод 5
Сезон 10 Серия 5
16 октября 2006
Эпизод 6
Сезон 10 Серия 6
17 октября 2006
Эпизод 7
Сезон 10 Серия 7
18 октября 2006
Эпизод 8
Сезон 10 Серия 8
19 октября 2006
Эпизод 9
Сезон 10 Серия 9
23 октября 2006
Эпизод 10
Сезон 10 Серия 10
24 октября 2006
Эпизод 11
Сезон 10 Серия 11
25 октября 2006
Эпизод 12
Сезон 10 Серия 12
26 октября 2006
Эпизод 13
Сезон 10 Серия 13
30 октября 2006
Эпизод 14
Сезон 10 Серия 14
31 октября 2006
Эпизод 15
Сезон 10 Серия 15
1 ноября 2006
Эпизод 16
Сезон 10 Серия 16
2 ноября 2006
Эпизод 17
Сезон 10 Серия 17
3 ноября 2006
Эпизод 18
Сезон 10 Серия 18
7 ноября 2006
Эпизод 19
Сезон 10 Серия 19
8 ноября 2006
Эпизод 20
Сезон 10 Серия 20
9 ноября 2006
График выхода всех сериалов
Related video
С Коташенко даже не виделся: перед смертью Градский жил с другой женщиной (фото)
Гайдай в последний момент дал Селезневой от ворот поворот: эта яркая роль досталась дебютантке
Ничего своего не осталось: Романец после «Дома-2» чересчур увлеклась пластикой (фото)
В старину на Рождество гости могли хозяину дома разнести калитку: вот какое правило чтил каждый
Сразу же запретили: в этой советской песне о любви нашли абсурдный намек
Секрет кровной вражды: этот невзрачный мужчина из «Дома-2» навсегда поссорил Боню и Водонаеву
Российские актрисы в подметки Робертс не годятся: чем они хуже американки, раскрыл эмигрант из «Лесника»
Этот фильм признали шедевром британцы и пересняли в Мексике: русские плюются от упоминания
В России это слово ассоциируется с алкоголичкой: произносить его перед иностранцами стоит с опаской
Нашли опухоль в неожиданном месте: участи Алибасова не позавидуешь
Американец раскрыл, как он выдавал советские фильмы за свои: крутили в кино как эротику
Этот простой салат обожал Николай II: его стоит приготовить на утро 1 января
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше