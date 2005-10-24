Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Игра в Пусане" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 4-му сезону сериала Солдаты
Киноафиша Сериалы Солдаты Сезоны Сезон 4

Солдаты 16+
Оригинальное название Сезон 4
Премьера сезона 24 октября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 19
Продолжительность сезона 15 часов 12 минут
О чем 4-й сезон сериала «Солдаты»

В 4-м сезоне сериала «Солдаты» предприимчивый командир части обошел прапорщика в сбыте бывших в употреблении автомобилей. Бандероль из дома приводит рядового к проблемам с пищеварением, а медсестра анонимно получает уйму подарков. Сержант регулярно посещает медпункт, и причиной тому является портрет на заказ. Командир роты воюет за внимание медсестры. У всей воинской части начинаются проблемы со сном из-за громкой сигнализации. Это случилось не без участия осторожного прапорщика. Тем временем Лариса продолжает флиртовать сразу с двумя бойцами, а коробка с печеньем почему-то пахнет бензином.

Список серий 4-го сезона сериала «Солдаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Эпизод 1
Сезон 4 Серия 1
24 октября 2005
Эпизод 2
Сезон 4 Серия 2
25 октября 2005
Эпизод 3
Сезон 4 Серия 3
26 октября 2005
Эпизод 4
Сезон 4 Серия 4
27 октября 2005
Эпизод 5
Сезон 4 Серия 5
28 октября 2005
Эпизод 6
Сезон 4 Серия 6
29 октября 2005
Эпизод 7
Сезон 4 Серия 7
30 октября 2005
Эпизод 8
Сезон 4 Серия 8
31 октября 2005
Эпизод 9
Сезон 4 Серия 9
1 ноября 2005
Эпизод 10
Сезон 4 Серия 10
2 ноября 2005
Эпизод 11
Сезон 4 Серия 11
15 ноября 2005
Эпизод 12
Сезон 4 Серия 12
16 ноября 2005
Эпизод 13
Сезон 4 Серия 13
17 ноября 2005
Эпизод 14
Сезон 4 Серия 14
18 ноября 2005
Эпизод 15
Сезон 4 Серия 15
19 ноября 2005
Эпизод 16
Сезон 4 Серия 16
20 ноября 2005
Эпизод 17
Сезон 4 Серия 17
21 ноября 2005
Эпизод 18
Сезон 4 Серия 18
22 ноября 2005
Эпизод 19
Сезон 4 Серия 19
23 ноября 2005
График выхода всех сериалов
Related video
В старину на Рождество гости могли хозяину дома разнести калитку: вот какое правило чтил каждый
Нашли опухоль в неожиданном месте: участи Алибасова не позавидуешь
Гайдай в последний момент дал Селезневой от ворот поворот: эта яркая роль досталась дебютантке
Секрет кровной вражды: этот невзрачный мужчина из «Дома-2» навсегда поссорил Боню и Водонаеву
Этот простой салат обожал Николай II: его стоит приготовить на утро 1 января
Американец раскрыл, как он выдавал советские фильмы за свои: крутили в кино как эротику
Сразу же запретили: в этой советской песне о любви нашли абсурдный намек
Российские актрисы в подметки Робертс не годятся: чем они хуже американки, раскрыл эмигрант из «Лесника»
Ничего своего не осталось: Романец после «Дома-2» чересчур увлеклась пластикой (фото)
С Коташенко даже не виделся: перед смертью Градский жил с другой женщиной (фото)
В России это слово ассоциируется с алкоголичкой: произносить его перед иностранцами стоит с опаской
Этот фильм признали шедевром британцы и пересняли в Мексике: русские плюются от упоминания
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше