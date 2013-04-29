Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тёща" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 17-му сезону сериала Солдаты
Киноафиша Сериалы Солдаты Сезоны Сезон 17

Солдаты 16+
Оригинальное название Сезон 17
Премьера сезона 29 апреля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 17-й сезон сериала «Солдаты»

В 17-м сезоне сериала «Солдаты-17» полковник Староконь вступает в борьбу со своими недругами: отставным майором Колобковым и полковником Японцевым. Они хотят строить загородный поселок на месте воинской части. Чтобы получить разрешение на строительство, им нужно предоставить убедительные доказательства того, что подчиненные Староконя отказываются выполнять распоряжения, да и сам командир всегда являлся плохим руководителем. Тем временем Староконь начал симпатизировать жене Японцева Эльвире, Шматко решил приударить за новой медсестрой, а Макаренков без ума от дочери полковника Анны Шнуровой.

Список серий 17-го сезона сериала «Солдаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Эпизод 1
Сезон 17 Серия 1
29 апреля 2013
Эпизод 2
Сезон 17 Серия 2
29 апреля 2013
Эпизод 3
Сезон 17 Серия 3
30 апреля 2013
Эпизод 4
Сезон 17 Серия 4
30 апреля 2013
Эпизод 5
Сезон 17 Серия 5
1 мая 2013
Эпизод 6
Сезон 17 Серия 6
1 мая 2013
Эпизод 7
Сезон 17 Серия 7
2 мая 2013
Эпизод 8
Сезон 17 Серия 8
2 мая 2013
Эпизод 9
Сезон 17 Серия 9
6 мая 2013
Эпизод 10
Сезон 17 Серия 10
6 мая 2013
Эпизод 11
Сезон 17 Серия 11
7 мая 2013
Эпизод 12
Сезон 17 Серия 12
7 мая 2013
Эпизод 13
Сезон 17 Серия 13
8 мая 2013
Эпизод 14
Сезон 17 Серия 14
8 мая 2013
Эпизод 15
Сезон 17 Серия 15
16 мая 2013
Эпизод 16
Сезон 17 Серия 16
16 мая 2013
Эпизод 17
Сезон 17 Серия 17
17 мая 2013
Эпизод 18
Сезон 17 Серия 18
17 мая 2013
Эпизод 19
Сезон 17 Серия 19
18 мая 2013
Эпизод 20
Сезон 17 Серия 20
18 мая 2013
График выхода всех сериалов
Related video
С Коташенко даже не виделся: перед смертью Градский жил с другой женщиной (фото)
Российские актрисы в подметки Робертс не годятся: чем они хуже американки, раскрыл эмигрант из «Лесника»
Нашли опухоль в неожиданном месте: участи Алибасова не позавидуешь
Сразу же запретили: в этой советской песне о любви нашли абсурдный намек
Секрет кровной вражды: этот невзрачный мужчина из «Дома-2» навсегда поссорил Боню и Водонаеву
В России это слово ассоциируется с алкоголичкой: произносить его перед иностранцами стоит с опаской
Гайдай в последний момент дал Селезневой от ворот поворот: эта яркая роль досталась дебютантке
Этот фильм признали шедевром британцы и пересняли в Мексике: русские плюются от упоминания
Американец раскрыл, как он выдавал советские фильмы за свои: крутили в кино как эротику
В старину на Рождество гости могли хозяину дома разнести калитку: вот какое правило чтил каждый
Этот простой салат обожал Николай II: его стоит приготовить на утро 1 января
Ничего своего не осталось: Романец после «Дома-2» чересчур увлеклась пластикой (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше