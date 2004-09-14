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Постер к 2-му сезону сериала Солдаты
Киноафиша Сериалы Солдаты Сезоны Сезон 2

Солдаты 16+
Оригинальное название Сезон 2
Премьера сезона 14 сентября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Солдаты»

Во 2-м сезоне сериала «Солдаты» прапорщик и капитан отправились за новобранцами. Благодаря армейской находчивости плохой алкоголь стал высококлассным, а слабые призывники – бравыми солдатами. Только вот медицинские работники пострадали. Также оказалось, что электрическое освещение жизненно необходимо для солдат, как и знание об основных принципах караула и о «волках в шкурах ягнят». Благодаря неравнодушному прапорщику в воинской части состоялся концерт классической музыки. Рядовые второй роты отстаивали честь женщины, а подполковник не скрывал гнева. Сотрудница буфета и юный лейтенант понравились друг другу.

Список серий 2-го сезона сериала «Солдаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Эпизод 1
Сезон 2 Серия 1
14 сентября 2004
Эпизод 2
Сезон 2 Серия 2
15 сентября 2004
Эпизод 3
Сезон 2 Серия 3
16 сентября 2004
Эпизод 4
Сезон 2 Серия 4
17 сентября 2004
Эпизод 5
Сезон 2 Серия 5
18 сентября 2004
Эпизод 6
Сезон 2 Серия 6
19 сентября 2004
Эпизод 7
Сезон 2 Серия 7
20 сентября 2004
Эпизод 8
Сезон 2 Серия 8
21 сентября 2004
Эпизод 9
Сезон 2 Серия 9
22 сентября 2004
Эпизод 10
Сезон 2 Серия 10
23 сентября 2004
Эпизод 11
Сезон 2 Серия 11
24 сентября 2004
Эпизод 12
Сезон 2 Серия 12
25 сентября 2004
Эпизод 13
Сезон 2 Серия 13
26 сентября 2004
Эпизод 14
Сезон 2 Серия 14
27 сентября 2004
Эпизод 15
Сезон 2 Серия 15
28 сентября 2004
Эпизод 16
Сезон 2 Серия 16
29 сентября 2004
График выхода всех сериалов
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