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Постер к 14-му сезону сериала Солдаты
Киноафиша Сериалы Солдаты Сезоны Сезон 14

Солдаты 16+
Оригинальное название Сезон 14
Премьера сезона 4 февраля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 64
Продолжительность сезона 51 час 12 минут
О чем 14-й сезон сериала «Солдаты»

В 14-м сезоне сериала «Солдаты» бывший командир части, а нынче — руководитель штаба дивизии подполковник Зубов продолжит оказывать внимание своей родной части. Его товарищеские отношения с подполковником Староконем станут только крепче. Староконь попадет в трудную ситуацию — ему предстоит стать главным героем любовной авантюры, которая повлечет за собой немало пагубных последствий. В жизни исполняющего обязанности командира части подполковника Шкалина случится очередной кадровый поворот. Зато в его личной жизни с Еленой и Машенькой царит гармония. Ее нарушают только материальные трудности.

Список серий 14-го сезона сериала «Солдаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Эпизод 1
Сезон 14 Серия 1
4 февраля 2008
Эпизод 2
Сезон 14 Серия 2
5 февраля 2008
Эпизод 3
Сезон 14 Серия 3
6 февраля 2008
Эпизод 4
Сезон 14 Серия 4
7 февраля 2008
Эпизод 5
Сезон 14 Серия 5
11 февраля 2008
Эпизод 6
Сезон 14 Серия 6
12 февраля 2008
Эпизод 7
Сезон 14 Серия 7
13 февраля 2008
Эпизод 8
Сезон 14 Серия 8
14 февраля 2008
Эпизод 9
Сезон 14 Серия 9
18 февраля 2008
Эпизод 10
Сезон 14 Серия 10
19 февраля 2008
Эпизод 11
Сезон 14 Серия 11
20 февраля 2008
Эпизод 12
Сезон 14 Серия 12
21 февраля 2008
Эпизод 13
Сезон 14 Серия 13
27 февраля 2008
Эпизод 14
Сезон 14 Серия 14
28 февраля 2008
Эпизод 15
Сезон 14 Серия 15
3 марта 2008
Эпизод 16
Сезон 14 Серия 16
4 марта 2008
Эпизод 17
Сезон 14 Серия 17
5 марта 2008
Эпизод 18
Сезон 14 Серия 18
6 марта 2008
Эпизод 19
Сезон 14 Серия 19
11 марта 2008
Эпизод 20
Сезон 14 Серия 20
12 марта 2008
Эпизод 21
Сезон 14 Серия 21
13 марта 2008
Эпизод 22
Сезон 14 Серия 22
24 марта 2008
Эпизод 23
Сезон 14 Серия 23
25 марта 2008
Эпизод 24
Сезон 14 Серия 24
26 марта 2008
Эпизод 25
Сезон 14 Серия 25
27 марта 2008
Эпизод 26
Сезон 14 Серия 26
31 марта 2008
Эпизод 27
Сезон 14 Серия 27
1 апреля 2008
Эпизод 28
Сезон 14 Серия 28
2 апреля 2008
Эпизод 29
Сезон 14 Серия 29
3 апреля 2008
Эпизод 30
Сезон 14 Серия 30
7 апреля 2008
Эпизод 31
Сезон 14 Серия 31
8 апреля 2008
Эпизод 32
Сезон 14 Серия 32
9 апреля 2008
Эпизод 33
Сезон 14 Серия 33
10 апреля 2008
Эпизод 34
Сезон 14 Серия 34
14 апреля 2008
Эпизод 35
Сезон 14 Серия 35
15 апреля 2008
Эпизод 36
Сезон 14 Серия 36
16 апреля 2008
Эпизод 37
Сезон 14 Серия 37
17 апреля 2008
Эпизод 38
Сезон 14 Серия 38
21 апреля 2008
Эпизод 39
Сезон 14 Серия 39
22 апреля 2008
Эпизод 40
Сезон 14 Серия 40
23 апреля 2008
Эпизод 41
Сезон 14 Серия 41
24 апреля 2008
Эпизод 42
Сезон 14 Серия 42
5 мая 2008
Эпизод 43
Сезон 14 Серия 43
6 мая 2008
Эпизод 44
Сезон 14 Серия 44
7 мая 2008
Эпизод 45
Сезон 14 Серия 45
12 мая 2008
Эпизод 46
Сезон 14 Серия 46
13 мая 2008
Эпизод 47
Сезон 14 Серия 47
14 мая 2008
Эпизод 48
Сезон 14 Серия 48
15 мая 2008
Эпизод 49
Сезон 14 Серия 49
19 мая 2008
Эпизод 50
Сезон 14 Серия 50
20 мая 2008
Эпизод 51
Сезон 14 Серия 51
21 мая 2008
Эпизод 52
Сезон 14 Серия 52
22 мая 2008
Эпизод 53
Сезон 14 Серия 53
26 мая 2008
Эпизод 54
Сезон 14 Серия 54
27 мая 2008
Эпизод 55
Сезон 14 Серия 55
28 мая 2008
Эпизод 56
Сезон 14 Серия 56
29 мая 2008
Эпизод 57
Сезон 14 Серия 57
2 июня 2008
Эпизод 58
Сезон 14 Серия 58
3 июня 2008
Эпизод 59
Сезон 14 Серия 59
3 июня 2008
Эпизод 60
Сезон 14 Серия 60
4 июня 2008
Эпизод 61
Сезон 14 Серия 61
4 июня 2008
Эпизод 62
Сезон 14 Серия 62
5 июня 2008
Эпизод 63
Сезон 14 Серия 63
5 июня 2008
Эпизод 64
Сезон 14 Серия 64
6 июня 2008
График выхода всех сериалов
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