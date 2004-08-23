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Постер к 1-му сезону сериала Солдаты
Киноафиша Сериалы Солдаты Сезоны Сезон 1

Солдаты 16+
Оригинальное название Сезон 1
Премьера сезона 23 августа 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Солдаты»

В 1-м сезоне сериала «Солдаты» центральными героями становятся Михаил Медведев и Кузьма Соколов. Михаил – избалованный молодой человек из состоятельной семьи, смотрящий на всех свысока. Его исключили из института, после чего он оказался на службе. Кузьма – простодушный парень из деревни. Он нашел повестку, которую спрятала от него его девушка, и пошел в армию по зову сердца. Молодые призывники попадают в воинскую часть, где им предстоит освоиться в непривычных для них условиях армейского уклада жизни. Они узнают о пагубной роли дедовщины и о том, как важно владеть приемами рукопашного боя. 

Список серий 1-го сезона сериала «Солдаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
23 августа 2004
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2004
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
25 августа 2004
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
26 августа 2004
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
27 августа 2004
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
30 августа 2004
Эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
31 августа 2004
Эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
1 сентября 2004
Эпизод 9
Сезон 1 Серия 9
2 сентября 2004
Эпизод 10
Сезон 1 Серия 10
3 сентября 2004
Эпизод 11
Сезон 1 Серия 11
6 сентября 2004
Эпизод 12
Сезон 1 Серия 12
7 сентября 2004
Эпизод 13
Сезон 1 Серия 13
8 сентября 2004
Эпизод 14
Сезон 1 Серия 14
9 сентября 2004
Эпизод 15
Сезон 1 Серия 15
10 сентября 2004
Эпизод 16
Сезон 1 Серия 16
13 сентября 2004
График выхода всех сериалов
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