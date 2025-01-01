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Криминальная Россия, список сезонов

Криминальная Россия 12+
Год выпуска 1995
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ

Рейтинг сериала

0.0
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8.1 IMDb
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Список сезонов сериала «Криминальная Россия»
Криминальная Россия - Сезон 1 Сезон 1
13 эпизодов 24 июня 1995 - 23 декабря 1995
 
Криминальная Россия - Сезон 2 Сезон 2
7 эпизодов 12 января 1997 - 8 февраля 1997
 
Криминальная Россия - Сезон 3 Сезон 3
18 эпизодов 15 марта 1998 - 6 ноября 1998
 
Криминальная Россия - Сезон 4 Сезон 4
30 эпизодов 5 января 1999 - 24 декабря 1999
 
Криминальная Россия - Сезон 5 Сезон 5
25 эпизодов 4 февраля 2000 - 9 ноября 2001
 
Криминальная Россия - Сезон 6 Сезон 6
15 эпизодов 22 января 2001 - 28 декабря 2001
 
Криминальная Россия - Сезон 7 Сезон 7
32 эпизода 18 января 2002 - 17 ноября 2003
 
Криминальная Россия - Сезон 8 Сезон 8
23 эпизода 19 января 2003 - 19 января 2004
 
Криминальная Россия - Сезон 9 Сезон 9
16 эпизодов 26 января 2004 - 25 декабря 2004
 
Криминальная Россия - Сезон 10 Сезон 10
22 эпизода 24 января 2005 - 1 августа 2005
 
Криминальная Россия - Сезон 11 Сезон 11
48 эпизодов 23 мая 2005 - 25 декабря 2006
 
Криминальная Россия - Сезон 12 Сезон 12
14 эпизодов 15 января 2007 - 25 июня 2007
 
Криминальная Россия - Сезон 13 Сезон 13
27 эпизодов 16 ноября 2009 - 29 декабря 2009
 
Криминальная Россия - Сезон 14 Сезон 14
5 эпизодов 19 февраля 2010 - 11 марта 2011
 
Криминальная Россия - Сезон 15 Сезон 15
47 эпизодов 11 марта 2012 - 25 ноября 2014
 
Криминальная Россия - Сезон 16 Сезон 16
8 эпизодов 3 апреля 2014 - 11 ноября 2014
 
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