Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Киноафиша
Сериалы
Криминальная Россия
Сезоны
Криминальная Россия, список сезонов
Криминальная Россия
12+
Год выпуска
1995
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
НТВ
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
8.1
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Криминальная Россия»
Сезон 1
13 эпизодов
24 июня 1995 - 23 декабря 1995
Сезон 2
7 эпизодов
12 января 1997 - 8 февраля 1997
Сезон 3
18 эпизодов
15 марта 1998 - 6 ноября 1998
Сезон 4
30 эпизодов
5 января 1999 - 24 декабря 1999
Сезон 5
25 эпизодов
4 февраля 2000 - 9 ноября 2001
Сезон 6
15 эпизодов
22 января 2001 - 28 декабря 2001
Сезон 7
32 эпизода
18 января 2002 - 17 ноября 2003
Сезон 8
23 эпизода
19 января 2003 - 19 января 2004
Сезон 9
16 эпизодов
26 января 2004 - 25 декабря 2004
Сезон 10
22 эпизода
24 января 2005 - 1 августа 2005
Сезон 11
48 эпизодов
23 мая 2005 - 25 декабря 2006
Сезон 12
14 эпизодов
15 января 2007 - 25 июня 2007
Сезон 13
27 эпизодов
16 ноября 2009 - 29 декабря 2009
Сезон 14
5 эпизодов
19 февраля 2010 - 11 марта 2011
Сезон 15
47 эпизодов
11 марта 2012 - 25 ноября 2014
Сезон 16
8 эпизодов
3 апреля 2014 - 11 ноября 2014
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667