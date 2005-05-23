Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Криминальная Россия 11 сезон смотреть онлайн

Постер к 11-му сезону сериала Криминальная Россия
Киноафиша Сериалы Криминальная Россия Сезоны Сезон 11

Криминальная Россия 12+
Название Сезон 11
Премьера сезона 23 мая 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 48
Продолжительность сезона 36 часов 0 минут
О чем 11-й сезон сериала «Криминальная Россия»

В 11 сезоне шоу «Криминальная Россия» в 90-е годы в Самарской области развязалось противостояние за контроль над компанией, которая занималась производством отечественной промышленности. В нулевые преступники расправились со следователем Дмитрием Огородниковым. По итогам расследования удалось арестовать наемных убийц, которые были ответственны еще за ряд жестоких преступлений. В мае 2003 года в небольшом городке, расположенном в Ленинградской области, произошло 4 громких убийства. Вскоре выяснилось, что в Сестрорецке орудовала банда несовершеннолетних преступников.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
8.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 11-го сезона сериала «Криминальная Россия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Выпуск 15 - Последний узел, часть первая
Сезон 10 Серия 15
23 мая 2005
Выпуск 1 - Битва при Жигулях, часть первая
Сезон 11 Серия 1
30 января 2006
Выпуск 2 - Битва при Жигулях, часть вторая
Сезон 11 Серия 2
31 января 2006
Выпуск 11 - Битва при Жигулях, часть третья
Сезон 11 Серия 3
1 февраля 2006
Выпуск 4 - Битва при Жигулях, часть четвертая
Сезон 11 Серия 4
2 февраля 2006
Выпуск 5 - Курортный капкан, часть первая
Сезон 11 Серия 5
6 февраля 2006
Выпуск 6 - Курортный капкан, часть вторая
Сезон 11 Серия 6
7 февраля 2006
Выпуск 7 - Красавицы и чудовища, часть первая
Сезон 11 Серия 7
8 февраля 2006
Выпуск 8 - Красавицы и чудовища, часть вторая
Сезон 11 Серия 8
9 февраля 2006
Выпуск 9 - Красавицы и чудовища (Дьявольский спектакль), часть третья
Сезон 11 Серия 9
9 февраля 2006
Выпуск 10 - Кемеровская зачистка, часть первая
Сезон 11 Серия 10
14 февраля 2006
Выпуск 11 - Кемеровская зачистка, часть вторая
Сезон 11 Серия 11
15 февраля 2006
Выпуск 12 - Неуловимые налётчики, часть первая
Сезон 11 Серия 12
20 февраля 2006
Выпуск 13 - Неуловимые налётчики, часть вторая
Сезон 11 Серия 13
21 февраля 2006
Выпуск 14 - Тварь дрожащая, часть первая
Сезон 11 Серия 14
22 февраля 2006
Выпуск 15 - Тварь дрожащая, часть вторая
Сезон 11 Серия 15
27 февраля 2006
Выпуск 16 - Весенний марафон, часть первая
Сезон 11 Серия 16
3 мая 2006
Выпуск 17 - Весенний марафон, часть вторая
Сезон 11 Серия 17
4 мая 2006
Выпуск 11 - Погружение в ад, часть первая
Сезон 11 Серия 18
5 мая 2006
Выпуск 19 - Погружение в ад, часть вторая
Сезон 11 Серия 19
6 мая 2006
Выпуск 20 - На дне, часть первая
Сезон 11 Серия 20
10 мая 2006
Выпуск 21 - На дне, часть вторая
Сезон 11 Серия 21
11 мая 2006
Выпуск 22 - Право на надежду
Сезон 11 Серия 22
12 мая 2006
Выпуск 23 - Оперуполномоченный главарь, часть первая
Сезон 11 Серия 23
5 июня 2006
Выпуск 24 - Оперуполномоченный главарь, часть вторая
Сезон 11 Серия 24
6 июня 2006
Выпуск 25 - Расплата по долгам
Сезон 11 Серия 25
13 июня 2006
Выпуск 26 - Охотники в парадных, часть первая
Сезон 11 Серия 26
19 июня 2006
Выпуск 27 - Охотники в парадных, часть вторая
Сезон 11 Серия 27
26 июня 2006
Выпуск 28 - Ген убийцы, часть первая
Сезон 11 Серия 28
7 августа 2006
Выпуск 29 - Ген убийцы, часть вторая
Сезон 11 Серия 29
8 августа 2006
Выпуск 30 - Фальшивомонетчики, часть первая (версия ОРТ)
Сезон 11 Серия 30
14 августа 2006
Выпуск 31 - Фальшивомонетчики, часть вторая (версия ОРТ)
Сезон 11 Серия 31
15 августа 2006
Выпуск 32 - Обжалованию не подлежит, часть первая
Сезон 11 Серия 32
28 августа 2006
Выпуск 33 - Обжалованию не подлежит, часть вторая
Сезон 11 Серия 33
29 августа 2006
Выпуск 34 - Обжалованию не подлежит, часть третья
Сезон 11 Серия 34
30 августа 2006
Выпуск 35 - Обжалованию не подлежит, часть четвертая
Сезон 11 Серия 35
31 августа 2006
Выпуск 36 - Офицерская рулетка, часть первая
Сезон 11 Серия 36
11 сентября 2006
Выпуск 37 - Офицерская рулетка, часть вторая
Сезон 11 Серия 37
18 сентября 2006
Выпуск 38 - Десять лет спустя, часть первая
Сезон 11 Серия 38
25 сентября 2006
Выпуск 39 - Десять лет спустя, часть вторая
Сезон 11 Серия 39
2 октября 2006
Выпуск 40 - Чистильщик, часть первая
Сезон 11 Серия 40
9 октября 2006
Выпуск 41 - Чистильщик, часть вторая
Сезон 11 Серия 41
16 октября 2006
Выпуск 42 - Любители искусства, часть первая
Сезон 11 Серия 42
23 октября 2006
Выпуск 43 - Любители искусства, часть вторая
Сезон 11 Серия 43
20 ноября 2006
Выпуск 44 - Адский телефон, часть первая
Сезон 11 Серия 44
4 декабря 2006
Выпуск 45 - Адский телефон, часть вторая
Сезон 11 Серия 45
11 декабря 2006
Выпуск 46 - Предатели, часть первая
Сезон 11 Серия 46
18 декабря 2006
Выпуск 47 - Предатели, часть вторая
Сезон 11 Серия 47
25 декабря 2006
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше