Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Криминальная Россия 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Криминальная Россия
Киноафиша Сериалы Криминальная Россия Сезоны Сезон 1

Криминальная Россия 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 июня 1995
Год выпуска 1995
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Криминальная Россия»

В 1 сезоне шоу «Криминальная Россия» действие происходит в 1993 году, когда прохожие обнаружили в Москве-реке тело неизвестного мужчины. Спустя некоторое время возле Минского шоссе нашли еще один труп человека, который умер от огнестрельного ранения. Оказалось, что эти смерти связаны между собой. Не менее таинственное преступление случилось зимой 1994 года. Жильцы дома на Фрунзенской улице заметили в лифте тело женщины, которую зарезали ножом. Спустя некоторое время в столице прокатилась целая волна аналогичных убийств, которые связывали два обстоятельства — расчет и одежда женщин. Каждая из жертв была в шубе.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
8.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Криминальная Россия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Выпуск 1 - Дело Мурылёва. Смерть за квартиры
Сезон 1 Серия 1
24 июня 1995
Выпуск 2 - Дело Чайки. Операция «Шуба»
Сезон 1 Серия 2
15 октября 1995
Выпуск 3 - Дело химиков. Наркотик «Белый китаец»
Сезон 1 Серия 3
22 октября 1995
Выпуск 4 - Дело браконьеров. Маленькая война за икру
Сезон 1 Серия 4
26 октября 1995
Выпуск 5 - Дело Головкина. Удав
Сезон 1 Серия 5
29 октября 1995
Выпуск 6 - Дело Култашева. Оборотень
Сезон 1 Серия 6
5 ноября 1995
Выпуск 7 - Дело Мадуева. Приговорённый всеми
Сезон 1 Серия 7
12 ноября 1995
Выпуск 8 - Дело Корякина. Прирождённые убийцы
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 1995
Выпуск 9 - Дело Ряховского. Молчание ягнят (русский вариант)
Сезон 1 Серия 9
26 ноября 1995
Выпуск 10 - Свердловское дело. Сатрапы
Сезон 1 Серия 10
2 декабря 1995
Выпуск 11 - Дело Ларионова. Кровавый передел
Сезон 1 Серия 11
9 декабря 1995
Выпуск 12 - Дело контрабандистов. Иконы из России
Сезон 1 Серия 12
16 декабря 1995
Выпуск 13 - Неоконченная война
Сезон 1 Серия 13
23 декабря 1995
График выхода всех сериалов
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше