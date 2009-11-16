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Криминальная Россия 13 сезон смотреть онлайн

Постер к 13-му сезону сериала Криминальная Россия
Киноафиша Сериалы Криминальная Россия Сезоны Сезон 13

Криминальная Россия 12+
Название Сезон 13
Премьера сезона 16 ноября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 27
Продолжительность сезона 20 часов 15 минут
О чем 13-й сезон сериала «Криминальная Россия»

В 13 сезоне шоу «Криминальная Россия» в 2007 году в Волгоградской области нашли трупы женщины и ее дочери. Следствию удалось выяснить, что с женщинами расправился супруг, который не хотел давать своей жене развод. Его осудили. В следующем эпизоде в центре событий оказывается преступная группировка, которую возглавлял Эдуард Чудинов. Он лишал жизни девушек, которые не соглашались оказывать услуги сексуального характера за деньги. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. В том же году в столице появился похититель по имени Алексей Малаев, которого окрестили Измайловским маньяком. Он убил одну из своих жертв.

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Список серий 13-го сезона сериала «Криминальная Россия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Выпуск 1 - Влюблён и очень опасен!
Сезон 13 Серия 1
16 ноября 2009
Выпуск 2 - Охота на красоту
Сезон 13 Серия 2
17 ноября 2009
Выпуск 3 - Ударная доза
Сезон 13 Серия 3
18 ноября 2009
Выпуск 4 - Стальная хватка
Сезон 13 Серия 4
19 ноября 2009
Выпуск 5 - Отравитель
Сезон 13 Серия 5
20 ноября 2009
Выпуск 6 - Леший
Сезон 13 Серия 6
23 ноября 2009
Выпуск 7 - Опасное кино
Сезон 13 Серия 7
24 ноября 2009
Выпуск 13 - В тихом омуте
Сезон 13 Серия 8
25 ноября 2009
Выпуск 13 - Неолимпийский резерв
Сезон 13 Серия 9
26 ноября 2009
Выпуск 10 - Охота на "Прыгунов"
Сезон 13 Серия 10
30 ноября 2009
Выпуск 11 - Жестокий квартирант, часть первая
Сезон 13 Серия 11
1 декабря 2009
Выпуск 12 - Жестокий квартирант, часть вторая
Сезон 13 Серия 12
2 декабря 2009
Выпуск 13 - Семейный подряд
Сезон 13 Серия 13
3 декабря 2009
Выпуск 14 - Банда архивариуса, часть первая
Сезон 13 Серия 14
7 декабря 2009
Выпуск 15 - Банда архивариуса, часть вторая
Сезон 13 Серия 15
8 декабря 2009
Выпуск 16 - Тайна красной машины
Сезон 13 Серия 16
9 декабря 2009
Выпуск 17 - Заминированный город
Сезон 13 Серия 17
10 декабря 2009
Выпуск 18 - Роковые метры
Сезон 13 Серия 18
14 декабря 2009
Выпуск 19 - Необузданный инстинкт, часть первая
Сезон 13 Серия 19
15 декабря 2009
Выпуск 20 - Необузданный инстинкт, часть вторая
Сезон 13 Серия 20
15 декабря 2009
Выпуск 21 - Пропавшие автовладельцы, часть первая
Сезон 13 Серия 21
17 декабря 2009
Выпуск 22 - Пропавшие автовладельцы, часть вторая
Сезон 13 Серия 22
21 декабря 2009
Выпуск 23 - Идущий по пятам
Сезон 13 Серия 23
22 декабря 2009
Выпуск 24 - Профессионалы, часть первая
Сезон 13 Серия 24
23 декабря 2009
Выпуск 25 - Профессионалы, часть вторая
Сезон 13 Серия 25
24 декабря 2009
Выпуск 26 - Игроки, часть первая
Сезон 13 Серия 26
28 декабря 2009
Выпуск 27 - Игроки, часть вторая
Сезон 13 Серия 27
29 декабря 2009
График выхода всех сериалов
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