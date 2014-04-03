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Криминальная Россия 16 сезон смотреть онлайн

Постер к 16-му сезону сериала Криминальная Россия
Киноафиша Сериалы Криминальная Россия Сезоны Сезон 16

Криминальная Россия 12+
Название Сезон 16
Премьера сезона 3 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 16-й сезон сериала «Криминальная Россия»

В 16 сезоне шоу «Криминальная Россия» в нулевые в Вологде случилось несколько изнасилований и убийств молодых женщин. Следствию удалось установить, что в городе орудовала преступная группировка. Ее лидера приговорили к пожизненному лишению свободы. Зимой 2005 года в одном из питерских электропоездов нашли тело Рината Сайфутдинова. Мужчину больше двадцати раз ударили ножом. У жертвы исчезли личные вещи, среди которых был сотовый телефон. Впоследствии его обнаружили у цыган, торгующих наркотиками. Те сообщили, что мобильный телефон им принесла женщина, которая регулярно покупала запрещенные вещества.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 16-го сезона сериала «Криминальная Россия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Выпуск 1 - Голые мертвецы
Сезон 16 Серия 1
3 апреля 2014
Выпуск 2 - Чёрный полковник
Сезон 16 Серия 2
10 апреля 2014
Выпуск 3 - Багровая охота
Сезон 16 Серия 3
17 апреля 2014
Выпуск 4 - Кровавое золото
Сезон 16 Серия 4
24 апреля 2014
Выпуск 5 - Глоток смерти
Сезон 16 Серия 5
15 мая 2014
Выпуск 6 - Крёстный отец
Сезон 16 Серия 6
22 мая 2014
Выпуск 8 - По прозвищу Ленин
Сезон 16 Серия 8
11 ноября 2014
Выпуск 9 - Александр Солоник. Влюблённый киллер
Сезон 16 Серия 9
9 ноября 2014
График выхода всех сериалов
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