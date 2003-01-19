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Криминальная Россия 8 сезон смотреть онлайн

Постер к 8-му сезону сериала Криминальная Россия
Киноафиша Сериалы Криминальная Россия Сезоны Сезон 8

Криминальная Россия 12+
Название Сезон 8
Премьера сезона 19 января 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 23
Продолжительность сезона 17 часов 15 минут
О чем 8-й сезон сериала «Криминальная Россия»

В 8 сезоне шоу «Криминальная Россия» в 1998 году в Санкт-Петербурге случилось разбойное нападение на одну из квартир. Спустя некоторое время в городе случилась серия аналогичных преступлений. В случае сопротивления вор безжалостно расправлялся с жертвами. Через несколько лет преступника удалось обнаружить. Мужчина не дождался судебного слушания и покончил с жизнью в следственном изоляторе. В начале нулевых в столице было совершено чудовищное убийство семьи — супругов и их сына. С банковского счета убитых сняли крупную сумму денег. Грабителем и убийцей оказался мужчина, который снимал квартиру у жертв.

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Список серий 8-го сезона сериала «Криминальная Россия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Выпуск 1 - Смертоносное трио
Сезон 8 Серия 1
19 января 2003
Выпуск 2 - Репортаж с того света, часть первая
Сезон 8 Серия 2
26 января 2003
Выпуск 3 - Репортаж с того света, часть вторая
Сезон 8 Серия 3
2 февраля 2003
Выпуск 4 - Опасные праздники, часть первая
Сезон 8 Серия 4
9 февраля 2003
Выпуск 5 - Опасные праздники, часть вторая
Сезон 8 Серия 5
16 февраля 2003
Выпуск 6 - Палачи, часть первая
Сезон 8 Серия 6
23 февраля 2003
Выпуск 8 - Палачи, часть вторая
Сезон 8 Серия 7
2 марта 2003
Выпуск 8 - Конец бригады, часть первая
Сезон 8 Серия 8
9 марта 2003
Выпуск 9 - Конец бригады, часть вторая
Сезон 8 Серия 9
16 марта 2003
Выпуск 10 - Конец бригады, часть третья
Сезон 8 Серия 10
23 марта 2003
Выпуск 11 - Предъявите валюту! [часть первая]
Сезон 8 Серия 11
30 марта 2003
Выпуск 12 - Предъявите валюту! [часть вторая]
Сезон 8 Серия 12
6 апреля 2003
Выпуск 13 - Бриллианты для мафии, часть первая
Сезон 8 Серия 13
13 апреля 2003
Выпуск 14 - Бриллианты для мафии, часть вторая
Сезон 8 Серия 14
20 апреля 2003
Выпуск 15 - Злодей на все руки, часть первая
Сезон 8 Серия 15
1 июня 2003
Выпуск 16 - Злодей на все руки, часть вторая
Сезон 8 Серия 16
8 июня 2003
Выпуск 17 - Особенности провинциального сыска, часть первая
Сезон 8 Серия 17
3 ноября 2003
Выпуск 18 - Особенности провинциального сыска, часть вторая
Сезон 8 Серия 18
10 ноября 2003
Выпуск 20 - Смертельный звонок, часть вторая
Сезон 8 Серия 20
24 ноября 2003
Выпуск 21 - Казаки-разбойники, часть первая
Сезон 8 Серия 21
1 декабря 2003
Выпуск 22 - Казаки-разбойники, часть вторая
Сезон 8 Серия 22
8 декабря 2003
Выпуск 23 - Зомби, часть первая
Сезон 8 Серия 23
22 декабря 2003
Выпуск 24 - Зомби, часть вторая
Сезон 8 Серия 24
19 января 2004
График выхода всех сериалов
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