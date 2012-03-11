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Криминальная Россия 15 сезон смотреть онлайн

Постер к 15-му сезону сериала Криминальная Россия
Киноафиша Сериалы Криминальная Россия Сезоны Сезон 15

Криминальная Россия 12+
Название Сезон 15
Премьера сезона 11 марта 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 47
Продолжительность сезона 35 часов 15 минут
О чем 15-й сезон сериала «Криминальная Россия»

В 15 сезоне шоу «Криминальная Россия» в колонии для приговоренных к пожизненному заключению появляется осужденный, который спровоцировал презрение даже у завзятых уголовников. Он известен всему миру под кличкой Пологовский маньяк. В 2007 году в Красноярске пропала 5-летняя девочка по имени Полина Малькова. Спустя несколько дней нашли ее мертвое тело. Эксперты работали примерно год, чтобы выявить генетический материал убийцы. Оказалось, что к делу причастен мужчина, который уже отбывал наказание по уголовному делу. В начале нулевых в глубинке участились мошенничества с использованием фальшивых векселей Сбербанка.

Рейтинг сериала

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Список серий 15-го сезона сериала «Криминальная Россия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Выпуск 1 - Черная вдова
Сезон 15 Серия 1
11 марта 2012
Выпуск 2 - По кличке "Бешеный"
Сезон 15 Серия 2
12 марта 2012
Выпуск 3 - Детектор лжи
Сезон 15 Серия 3
13 марта 2012
Выпуск 4 - Дама с вуалью
Сезон 15 Серия 4
14 марта 2012
Выпуск 5 - Крысиная охота
Сезон 15 Серия 5
15 марта 2012
Выпуск 6 - Чёрный маклер
Сезон 15 Серия 6
16 марта 2012
Выпуск 7 - Ребята с одного двора, часть первая
Сезон 15 Серия 7
19 марта 2012
Выпуск 8 - Ребята с одного двора, часть вторая
Сезон 15 Серия 8
20 марта 2012
Выпуск 9 - Пуля для инкассатора
Сезон 15 Серия 9
21 марта 2012
Выпуск 10 - Бандитский синдикат
Сезон 15 Серия 10
22 марта 2012
Выпуск 11 - Вокзал для троих
Сезон 15 Серия 11
23 марта 2012
Выпуск 12 - Дорога в ад, часть первая
Сезон 15 Серия 12
26 марта 2012
Выпуск 13 - Дорога в ад, часть вторая
Сезон 15 Серия 13
27 марта 2012
Выпуск 14 - Слепая любовь
Сезон 15 Серия 14
28 марта 2012
Выпуск 15 - Месть пасечника
Сезон 15 Серия 15
29 марта 2012
Выпуск 16 - По следам великана
Сезон 15 Серия 16
30 марта 2012
Выпуск 17 - Дело санитаров, часть первая
Сезон 15 Серия 17
2 апреля 2012
Выпуск 18 - Дело санитаров, часть вторая
Сезон 15 Серия 18
3 апреля 2012
Выпуск 19 - Смертельная коллекция
Сезон 15 Серия 19
4 апреля 2012
Выпуск 20 - Дикарь
Сезон 15 Серия 20
5 апреля 2012
Выпуск 21 - Блондинка в Интернете
Сезон 15 Серия 21
6 апреля 2012
Выпуск 22 - Машина для убийства, часть первая
Сезон 15 Серия 22
9 апреля 2012
Выпуск 23 - Машина для убийства, часть вторая
Сезон 15 Серия 23
10 апреля 2012
Выпуск 24 - Ночной извозчик
Сезон 15 Серия 24
11 апреля 2012
Выпуск 25 - Абонент мёртв
Сезон 15 Серия 25
12 апреля 2012
Выпуск 26 - Волчья стая
Сезон 15 Серия 26
13 апреля 2012
Выпуск 27 - Весёлые ребята, часть первая
Сезон 15 Серия 27
16 апреля 2012
Выпуск 28 - Весёлые ребята, часть вторая
Сезон 15 Серия 28
17 апреля 2012
Выпуск 29 - Старьёвщик
Сезон 15 Серия 29
18 апреля 2012
Выпуск 30 - Переезд на тот свет
Сезон 15 Серия 30
19 апреля 2012
Выпуск 31 - Чёрный князь
Сезон 15 Серия 31
20 апреля 2012
Выпуск 32 - Героиновый рейс
Сезон 15 Серия 32
23 апреля 2012
Выпуск 33 - Слабое звено
Сезон 15 Серия 33
24 апреля 2012
Выпуск 34 - Поездка ценою в жизнь
Сезон 15 Серия 34
25 апреля 2012
Выпуск 35 - Бритоголовые
Сезон 15 Серия 35
26 апреля 2012
Выпуск 36 - История болезни
Сезон 15 Серия 36
27 апреля 2012
Выпуск 37 - Заклятый друг
Сезон 15 Серия 37
28 апреля 2012
Выпуск 38 - Опиум для врача
Сезон 15 Серия 38
2 мая 2012
Выпуск 39 - Лишняя родня
Сезон 15 Серия 39
3 мая 2012
Выпуск 40 - Удар в спину
Сезон 15 Серия 40
4 мая 2012
Выпуск 41 - Опасные попутчики
Сезон 15 Серия 41
10 мая 2012
Выпуск 42 - Смерть на обочине
Сезон 15 Серия 42
11 мая 2012
Выпуск 43 - Дорога в один конец
Сезон 15 Серия 43
12 мая 2012
Выпуск 44 - Неуловимый левша
Сезон 15 Серия 44
TBA
Выпуск 45 - Счастье на крови
Сезон 15 Серия 45
TBA
Выпуск 7 - Кто убил Япончика?
Сезон 16 Серия 7
28 октября 2014
Выпуск 10 - Доктор "Смерть"
Сезон 16 Серия 10
25 ноября 2014
График выхода всех сериалов
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