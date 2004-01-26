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Криминальная Россия 9 сезон смотреть онлайн

Постер к 9-му сезону сериала Криминальная Россия
Киноафиша Сериалы Криминальная Россия Сезоны Сезон 9

Криминальная Россия 12+
Название Сезон 9
Премьера сезона 26 января 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 9-й сезон сериала «Криминальная Россия»

В 9 сезоне шоу «Криминальная Россия» летом 1999 года в Серпухове неизвестный жестоко расправился с главой акционерного общества «ОТЭК» Александром Михневичем. Следователям удалось выяснить, что заказал убийство технический директор компании. Он угодил за решетку на 17 лет. Осенью того же года в столичную прокуратуру обратился инженер Поляков. По словам мужчины, его супругу лишил жизни какой-то маньяк. Однако обстоятельства смерти женщины не показались специалистам подозрительными, и уголовного дела заводить не стали. Однако вскоре выяснилось, что в этом районе умерла не только жена Полякова...

Рейтинг сериала

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Список серий 9-го сезона сериала «Криминальная Россия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Выпуск 9 - Кошмар в семейном общежитии
Сезон 9 Серия 1
26 января 2004
Выпуск 2 - Тульская бойня, часть первая
Сезон 9 Серия 2
2 февраля 2004
Выпуск 3 - Тульская бойня, часть вторая
Сезон 9 Серия 3
9 февраля 2004
Выпуск 4 - Последнее дело Пушкина, часть первая
Сезон 9 Серия 4
29 марта 2004
Выпуск 5 - Последнее дело Пушкина, часть вторая
Сезон 9 Серия 5
5 апреля 2004
Выпуск 6 - Прописка на тот свет, часть первая
Сезон 9 Серия 6
19 апреля 2004
Выпуск 7 - Прописка на тот свет, часть вторая
Сезон 9 Серия 7
26 апреля 2004
Выпуск 8 - Ночные ястребы, часть первая
Сезон 9 Серия 8
17 мая 2004
Выпуск 9 - Ночные ястребы, часть вторая
Сезон 9 Серия 9
24 мая 2004
Выпуск 10 - Монстр из Старожилово, часть первая
Сезон 9 Серия 10
19 июля 2004
Выпуск 11 - Монстр из Старожилово, часть вторая
Сезон 9 Серия 11
26 июля 2004
Выпуск 12 - По следу сибирского зверя, часть первая
Сезон 9 Серия 12
23 октября 2004
Выпуск 13 - По следу сибирского зверя, часть вторая
Сезон 9 Серия 13
30 октября 2004
Выпуск 14 - Неуловимый привкус смерти, часть первая
Сезон 9 Серия 14
20 ноября 2004
Выпуск 15 - Неуловимый привкус смерти, часть вторая
Сезон 9 Серия 15
27 ноября 2004
Выпуск 16 - Безумная семейка
Сезон 9 Серия 16
25 декабря 2004
График выхода всех сериалов
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