Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Криминальная Россия 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Криминальная Россия
Киноафиша Сериалы Криминальная Россия Сезоны Сезон 4

Криминальная Россия 12+
Название Сезон 4
Премьера сезона 5 января 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 30
Продолжительность сезона 22 часа 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Криминальная Россия»

В 4 сезоне шоу «Криминальная Россия» зимой 1995 года в Зарайске похитили депутата Госдумы Сергея Скорочкина. Спустя некоторое время его нашли мертвым. Следователи задержали заказчика и наемного убийцу, но только двое из заговорщиков были осуждены за похищение человека, которое повлекло за собой смерть. Летом 1997 года в службу вневедомственной охраны Москвы пришло известие о вооруженном нападении на склад, расположенный на Гончарной. Приехавшие на место происшествия милиционеры открыли по преступникам огонь. В результате стрельбы погибли три сотрудника правоохранительных органов.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
8.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 4-го сезона сериала «Криминальная Россия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Выпуск 1 - Убийство депутата Скорочкина
Сезон 4 Серия 1
5 января 1999
Выпуск 2 - Схватка на Гончарной
Сезон 4 Серия 2
5 февраля 1999
Выпуск 3 - Ошибка киллера
Сезон 4 Серия 3
12 февраля 1999
Выпуск 4 - Как украсть миллиард
Сезон 4 Серия 4
19 февраля 1999
Выпуск 5 - Конопляный рейс
Сезон 4 Серия 5
26 февраля 1999
Выпуск 6 - Побег из «Крестов», часть первая
Сезон 4 Серия 6
5 марта 1999
Выпуск 7 - Побег из «Крестов», часть вторая
Сезон 4 Серия 7
12 марта 1999
Выпуск 8 - Спасти любой ценой, часть первая
Сезон 4 Серия 8
19 марта 1999
Выпуск 9 - Спасти любой ценой, часть вторая
Сезон 4 Серия 9
26 марта 1999
Выпуск 10 - Погоня за призраками, часть первая
Сезон 4 Серия 10
2 апреля 1999
Выпуск 11 - Погоня за призраками, часть вторая
Сезон 4 Серия 11
9 апреля 1999
Выпуск 12 - Деревенский киллер
Сезон 4 Серия 12
19 апреля 1999
Выпуск 13 - Особенности национальной разборки, часть первая
Сезон 4 Серия 13
14 мая 1999
Выпуск 14 - Особенности национальной разборки, часть вторая
Сезон 4 Серия 14
21 мая 1999
Выпуск 15 - Неуловимый взломщик, часть первая
Сезон 4 Серия 15
10 сентября 1999
Выпуск 16 - Неуловимый взломщик, часть вторая
Сезон 4 Серия 16
17 сентября 1999
Выпуск 17 - Люберецкий изувер
Сезон 4 Серия 17
24 сентября 1999
Выпуск 18 - Похищение «Страдивари»
Сезон 4 Серия 18
1 октября 1999
Выпуск 19 - Овечкины: никто не хотел убивать, часть первая
Сезон 4 Серия 19
10 октября 1999
Выпуск 20 - Овечкины: никто не хотел убивать, часть вторая
Сезон 4 Серия 20
10 октября 1999
Выпуск 21 - Операция «Ловушка»
Сезон 4 Серия 21
22 октября 1999
Выпуск 22 - Двойное убийство
Сезон 4 Серия 22
29 октября 1999
Выпуск 23 - Операция «Клофелин»
Сезон 4 Серия 23
5 ноября 1999
Выпуск 24 - Возвращение Терминатора, часть первая
Сезон 4 Серия 24
12 ноября 1999
Выпуск 25 - Возвращение Терминатора, часть вторая
Сезон 4 Серия 25
19 ноября 1999
Выпуск 26 - В сетях дьявола, часть первая
Сезон 4 Серия 26
26 ноября 1999
Выпуск 27 - В сетях дьявола, часть вторая
Сезон 4 Серия 27
3 декабря 1999
Выпуск 28 - Десятый отдел
Сезон 4 Серия 28
10 декабря 1999
Выпуск 4 - Роковая коллекция, часть первая
Сезон 4 Серия 29
17 декабря 1999
Выпуск 30 - Роковая коллекция, часть вторая
Сезон 4 Серия 30
24 декабря 1999
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше