

Каждый эпизод из документальной серии «Криминальная Россия» является законченной историей, основанной на реальных событиях. Фильмы, снятые по мотивам подлинных материалов уголовных дел, позволяют зрителям погрузиться в преступный мир Советского Союза и России, а также больше узнать о работе следователей. В проекте использовалась документальная хроника и кадры реконструкции событий. Одной из уникальных особенностей проекта оказалась озвучка Сергея Полянского. Его голос звучал за кадром проекта с 1995 по 2002 год.