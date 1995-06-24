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Постер сериала Криминальная Россия
Постер сериала Криминальная Россия
Постер сериала Криминальная Россия
Постер сериала Криминальная Россия
Постер сериала Криминальная Россия
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Киноафиша Сериалы Криминальная Россия

Криминальная Россия (1995 - 2014)

Криминальная Россия 12+
Год выпуска 1995
Страна Россия
Всего сезонов 16 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 262 часа 30 минут
О чем сериал


Каждый эпизод из документальной серии «Криминальная Россия» является законченной историей, основанной на реальных событиях. Фильмы, снятые по мотивам подлинных материалов уголовных дел, позволяют зрителям погрузиться в преступный мир Советского Союза и России, а также больше узнать о работе следователей. В проекте использовалась документальная хроника и кадры реконструкции событий. Одной из уникальных особенностей проекта оказалась озвучка Сергея Полянского. Его голос звучал за кадром проекта с 1995 по 2002 год.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Криминальная Россия - Сезон 1 Сезон 1
1995, 13 эпизодов
 
Криминальная Россия - Сезон 2 Сезон 2
1997, 7 эпизодов
 
Криминальная Россия - Сезон 3 Сезон 3
1998, 18 эпизодов
 
Криминальная Россия - Сезон 4 Сезон 4
1999, 30 эпизодов
 
Криминальная Россия - Сезон 5 Сезон 5
2000, 25 эпизодов
 
Криминальная Россия - Сезон 6 Сезон 6
2001, 15 эпизодов
 
Криминальная Россия - Сезон 7 Сезон 7
2002, 32 эпизода
 
Криминальная Россия - Сезон 8 Сезон 8
2003, 23 эпизода
 
Криминальная Россия - Сезон 9 Сезон 9
2004, 16 эпизодов
 
Криминальная Россия - Сезон 10 Сезон 10
2005, 22 эпизода
 
Криминальная Россия - Сезон 11 Сезон 11
2005, 48 эпизодов
 
Криминальная Россия - Сезон 12 Сезон 12
2007, 14 эпизодов
 
Криминальная Россия - Сезон 13 Сезон 13
2009, 27 эпизодов
 
Криминальная Россия - Сезон 14 Сезон 14
2010, 5 эпизодов
 
Криминальная Россия - Сезон 15 Сезон 15
2012, 47 эпизодов
 
Криминальная Россия - Сезон 16 Сезон 16
2014, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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