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Криминальная Россия 7 сезон смотреть онлайн

Постер к 7-му сезону сериала Криминальная Россия
Киноафиша Сериалы Криминальная Россия Сезоны Сезон 7

Криминальная Россия 12+
Название Сезон 7
Премьера сезона 18 января 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 32
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Криминальная Россия»

В 7 сезоне шоу «Криминальная Россия» осенью 1998 года в Ростове-на-Дону сын главы Ростовского отделения Сбербанка стал жертвой похищения. К отцу обратились с требованием выкупа в размере 800 000 долларов. Все попытки милиции поймать банду не увенчались успехом, однако спустя месяц Максим смог совершить побег, лишив жизни одного из бандитов. Осенью 1999 года Смоленск поразила новость о насильственной смерти 18-летней девушки. На протяжении последующих месяцев стало известно о гибели еще девяти девушек. Маньяка удалось найти, им оказался охранник рынка Сергей Черный. Специалисты объявили его невменяемым.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 7-го сезона сериала «Криминальная Россия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Выпуск 1 - Ростовские оборотни, часть первая
Сезон 7 Серия 1
18 января 2002
Выпуск 2 - Ростовские оборотни, часть вторая
Сезон 7 Серия 2
25 февраля 2002
Выпуск 3 - Неутомимый заказчик
Сезон 7 Серия 3
1 февраля 2002
Выпуск 4 - Отморозки, часть первая
Сезон 7 Серия 4
8 февраля 2002
Выпуск 5 - Отморозки, часть вторая
Сезон 7 Серия 5
15 февраля 2002
Выпуск 6 - Чёрная лента
Сезон 7 Серия 6
22 февраля 2002
Выпуск 7 - Поставщик смерти
Сезон 7 Серия 7
1 марта 2002
Выпуск 8 - Дьявольская сумка
Сезон 7 Серия 8
15 марта 2002
Выпуск 9 - Жигулёвская битва, часть первая
Сезон 7 Серия 9
22 марта 2002
Выпуск 10 - Жигулёвская битва, часть вторая
Сезон 7 Серия 10
29 марта 2002
Выпуск 11 - Жигулёвская битва, часть третья
Сезон 7 Серия 11
5 апреля 2002
Выпуск 12 - Убить по-американски, часть первая
Сезон 7 Серия 12
12 апреля 2002
Выпуск 13 - Убить по-американски, часть вторая
Сезон 7 Серия 13
19 апреля 2002
Выпуск 14 - Тюремный волк, часть первая
Сезон 7 Серия 14
17 апреля 2002
Выпуск 15 - Тюремный волк, часть вторая
Сезон 7 Серия 15
24 мая 2002
Выпуск 16 - Фальшивомонетчики, часть первая (версия НТВ)
Сезон 7 Серия 16
31 мая 2002
Выпуск 17 - Фальшивомонетчики, часть вторая (версия НТВ)
Сезон 7 Серия 17
7 июня 2002
Выпуск 18 - Евроремонт для убийцы, часть первая
Сезон 7 Серия 18
6 октября 2002
Выпуск 19 - Евроремонт для убийцы, часть вторая
Сезон 7 Серия 19
6 октября 2002
Выпуск 20 - Осторожно: квартирант! [часть первая]
Сезон 7 Серия 20
13 октября 2002
Выпуск 21 - Осторожно: квартирант! [часть вторая]
Сезон 7 Серия 21
13 октября 2002
Выпуск 22 - "Никита" из Подмосковья
Сезон 7 Серия 22
20 октября 2002
Выпуск 23 - Похитители детства, часть первая
Сезон 7 Серия 23
27 октября 2002
Выпуск 24 - Похитители детства, часть вторая
Сезон 7 Серия 24
3 ноября 2002
Выпуск 25 - Факультет убийц, часть первая
Сезон 7 Серия 25
17 ноября 2002
Выпуск 26 - Факультет убийц, часть вторая
Сезон 7 Серия 26
24 ноября 2002
Выпуск 27 - Крысоловы, часть первая
Сезон 7 Серия 27
1 декабря 2002
Выпуск 28 - Крысоловы, часть вторая
Сезон 7 Серия 28
8 декабря 2002
Выпуск 29 - Дьяволица, часть первая
Сезон 7 Серия 29
22 декабря 2002
Выпуск 30 - Дьяволица, часть вторая
Сезон 7 Серия 30
29 декабря 2002
Выпуск 31 - Кровавый безумец
Сезон 7 Серия 31
TBA
Выпуск 19 - Смертельный звонок, часть первая
Сезон 8 Серия 19
17 ноября 2003
График выхода всех сериалов
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