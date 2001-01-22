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Криминальная Россия 6 сезон смотреть онлайн

Постер к 6-му сезону сериала Криминальная Россия
Киноафиша Сериалы Криминальная Россия Сезоны Сезон 6

Криминальная Россия 12+
Название Сезон 6
Премьера сезона 22 января 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 15
Продолжительность сезона 11 часов 15 минут
О чем 6-й сезон сериала «Криминальная Россия»

В 6 сезоне шоу «Криминальная Россия» летом 1994 года в милицию пришла женщина, которая потеряла своего сына. Он работал в компании НРПФ «Север». Вскоре стало известно о смерти одного из директоров фирмы. В рамках расследования выяснилось, что компания является финансовой пирамидой. Осенью 1993 года в Рязани в клубе завода «Рязсельмаш» случилась бандитская разборка, во время которой скончались восемь человек. Еще девять мужчин были экстренно госпитализированы с серьезными ранениями. Единственными, кто мог спланировать такую акцию, являлись представители Слоновской преступной группировки.

Рейтинг сериала

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Список серий 6-го сезона сериала «Криминальная Россия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Выпуск 1 - Берегись компаньона, часть первая
Сезон 6 Серия 1
22 января 2001
Выпуск 2 - Берегись компаньона, часть вторая
Сезон 6 Серия 2
23 января 2001
Выпуск 3 - Охота на слонов, часть первая
Сезон 6 Серия 3
12 февраля 2001
Выпуск 4 - Охота на слонов, часть вторая
Сезон 6 Серия 4
13 февраля 2001
Выпуск 5 - Доктор „Смерть“, часть первая
Сезон 6 Серия 5
28 сентября 2001
Выпуск 6 - Доктор „Смерть“, часть вторая
Сезон 6 Серия 6
5 октября 2001
Выпуск 7 - Домодедовский упырь, часть первая
Сезон 6 Серия 7
12 октября 2001
Выпуск 9 -Убийственная страсть, часть первая
Сезон 6 Серия 9
2 ноября 2001
Выпуск 11 - Лохотронщики, часть первая
Сезон 6 Серия 11
16 ноября 2001
Выпуск 12 - Лохотронщики, часть вторая
Сезон 6 Серия 12
23 ноября 2001
Выпуск 13 - Адская бочка, часть первая
Сезон 6 Серия 13
30 ноября 2001
Выпуск 14 - Адская бочка, часть вторая
Сезон 6 Серия 14
7 декабря 2001
Выпуск 15 - Операция „Спрут“, часть первая
Сезон 6 Серия 15
14 декабря 2001
Выпуск 16 - Операция „Спрут“, часть вторая
Сезон 6 Серия 16
21 декабря 2001
Выпуск 17 - Ночная стая
Сезон 6 Серия 17
28 декабря 2001
График выхода всех сериалов
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