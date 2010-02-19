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Криминальная Россия 14 сезон смотреть онлайн

Постер к 14-му сезону сериала Криминальная Россия
Киноафиша Сериалы Криминальная Россия Сезоны Сезон 14

Криминальная Россия 12+
Название Сезон 14
Премьера сезона 19 февраля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 45 минут
О чем 14-й сезон сериала «Криминальная Россия»

В 14 сезоне шоу «Криминальная Россия» в 2006 году в Смоленске неизвестный напал на женщину, которая ждала ребенка, и зверски изнасиловал. Спустя некоторое время стало известно о серии аналогичных случаев. Сначала следователи задержали подельника маньяка, а спустя 1,5 года удалось арестовать и главного разыскиваемого. Он получил 12 лет лишения свободы. Через год в Оренбургской области неизвестные подожгли заведение под названием «Янтарное», расположенное в городе Орск. Во время пожара погибли десять посетителей. Поджигатели попали за решетку, суд приговорил их к пожизненному заключению.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 14-го сезона сериала «Криминальная Россия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Выпуск 1 - Звериный взгляд
Сезон 14 Серия 1
19 февраля 2010
Выпуск 2 - Огненный капкан
Сезон 14 Серия 2
27 февраля 2010
Выпуск 3 - Клетка для "Слонов"
Сезон 14 Серия 3
5 марта 2010
Выпуск 4 - Генотип зверя
Сезон 14 Серия 4
5 марта 2011
Выпуск 5 - Душегуб
Сезон 14 Серия 5
11 марта 2011
График выхода всех сериалов
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