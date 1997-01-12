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Криминальная Россия 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Криминальная Россия
Киноафиша Сериалы Криминальная Россия Сезоны Сезон 2

Криминальная Россия 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 января 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 15 минут
О чем 2-й сезон сериала «Криминальная Россия»

Во 2 сезоне шоу «Криминальная Россия» летом 1994 года в столице на Ленинском проспекте случился взрыв, который стал причиной смерти лидера Новокузнецкой банды Владимира Лабоцкого. Эксперты выяснили, что взрывчатка располагалась прямо на его теле. Спустя некоторое время члены преступного клана стали бороться за лидерские позиции, в результате чего погибли несколько человек. Зимой 1978 года под мостом в городе Шахты нашли тело девочки. Следствие выяснило, что к ее смерти причастен местный житель Александр Кравченко. После его казни прошло 3 года, и в Ростове-на-Дону произошла серия аналогичных преступлений...

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Список серий 2-го сезона сериала «Криминальная Россия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Выпуск 1 - Синдикат убийц
Сезон 2 Серия 1
12 января 1997
Выпуск 2 - По следу Сатаны, часть первая
Сезон 2 Серия 2
18 января 1997
Выпуск 3 - По следу Сатаны, часть вторая
Сезон 2 Серия 3
19 января 1997
Выпуск 4 - Курганский Терминатор
Сезон 2 Серия 4
25 января 1997
Выпуск 5 - Афера
Сезон 2 Серия 5
26 января 1997
Выпуск 6 - Ложный курьер
Сезон 2 Серия 6
1 февраля 1997
Выпуск 7 - Дело «Вэпса». Вся бандитская власть
Сезон 2 Серия 7
8 февраля 1997
График выхода всех сериалов
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