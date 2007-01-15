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Криминальная Россия 12 сезон смотреть онлайн

Постер к 12-му сезону сериала Криминальная Россия
Киноафиша Сериалы Криминальная Россия Сезоны Сезон 12

Криминальная Россия 12+
Название Сезон 12
Премьера сезона 15 января 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 14
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 12-й сезон сериала «Криминальная Россия»

В 12 сезоне шоу «Криминальная Россия» осенью 2003 года в Новосибирске исчез мужчина, которого спустя некоторое время нашли убитым. Спустя некоторое время исчезли и впоследствии были найдены убитыми еще несколько человек. Жертв грабила и убивала преступная группировка под предводительством Юры Петрова. Его приговорили к двадцати годам лишения свободы. В начале 90-х в петербургской гостинице «Ленинград» случился большой пожар, который унес жизни 16 человек. Под подозрение попал предприниматель Юрий Шутов. Милиции не удалось доказать его причастность, и суд вынес оправдательный приговор.
 

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 12-го сезона сериала «Криминальная Россия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Выпуск 1 - Ловушка для одинокого мужчины, часть первая
Сезон 12 Серия 1
15 января 2007
Выпуск 2 - Ловушка для одинокого мужчины, часть вторая
Сезон 12 Серия 2
22 января 2007
Выпуск 3 - Великое противостояние, часть первая
Сезон 12 Серия 3
9 апреля 2007
Выпуск 4 -Великое противостояние, часть вторая
Сезон 12 Серия 4
16 апреля 2007
Выпуск 5 - Великое противостояние, часть третья
Сезон 12 Серия 5
23 апреля 2007
Выпуск 6 - Великое противостояние, часть четвертая
Сезон 12 Серия 6
30 апреля 2007
Выпуск 7 - Камский спрут, часть первая
Сезон 12 Серия 7
7 мая 2007
Выпуск 8 - Камский спрут, часть вторая
Сезон 12 Серия 8
14 мая 2007
Выпуск 9 - Затмение
Сезон 12 Серия 9
21 мая 2007
Выпуск 10 - Три товарища, часть первая
Сезон 12 Серия 10
28 мая 2007
Выпуск 11 - Три товарища, часть вторая
Сезон 12 Серия 11
4 июня 2007
Выпуск 12 - Братья по крови
Сезон 12 Серия 12
9 июня 2007
Выпуск 13 - Романтики с большой дороги, часть первая
Сезон 12 Серия 13
18 июня 2007
Выпуск 14 - Романтики с большой дороги, часть вторая
Сезон 12 Серия 14
25 июня 2007
График выхода всех сериалов
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